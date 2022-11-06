تحذير من تناول البيض في 3 حالات.. يسبب أضرارا خطيرة على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض من الأكلات الأساسية بالنسبة للعديد من الأشخاص، ويعملون على تناوله بشكل يومي سواء في الفطار أو العشاء أو السناكس، ورغم فوائده الكثيرة إلا أن هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها لعدم التعرض لمشاكل صحية.

ذكر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، أن البيض مفيد للصحة حيث إنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية القيمة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات كما نصح بتناوله في وجبة الفطار حتى يعطي الشخص نشاط وحيوية كما أن يفضل عمله «مسلوق أو بريشت».

تحذير من تناول البيض في 3 حالات

وحذر أستاذ علوم الأغذية من عادات خاطئة تسبب مشاكل صحية يفعلها الشخص عند تناول البيض، وهي كما يلي حسب وصفه.

- في حال عدم التأكد من طهي البيض جيدا، من الممكن أن يحتوي على بكتيريا السالمونيلا التي بدورها يمكن أن تنتقل للإنسان وتؤدي إلى التسمم والإسهال.

- إذا عمل الشخص على الإفراط في تناول البيض، يسبب ذلك مشاكل حيث إن يجب التنوع في مصادر البروتينات حتى لا يتعرض الشخص للإصابة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ومن الممكن أن يسبب ذلك ارتفاع ضغط الدم وربما يؤدي ذلك للجلطات وخاصة لأصحاب أمراض السكري والقلب والسمنة، ونصحهم الحوفي بتناول من بيضتين لـ4 في الأسبوع كحد أقصى.

أستاذ علوم الأغذية يحذر من التسخين المتكرر للبيض

- حذر أستاذ علوم الأغذية من التسخين المتكرر للبيض حيث أنه يسبب تنشيط البكتيريا داخله، كما نصح بالابتعاد تماما عن استخدام الميكرويف للبيض لأنه من الممكن أن يساهم في الإصابة بالبكتيريا والأمراض.