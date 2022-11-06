طريقة عمل صينية سمك القاروص بدبس الرمان والبصل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جددي في وجباتك الرئيسية كل يوم خاصة في أيام المدارس كي لا يشعر الأطفال بالملل، حضري صينية سمك القاروص بدبس الرمان والبصل في البيت، فهي وجبة سهلة وسريعة في حالة كان السمك نظيفا، وفيما يلي طريقة عمل صينية السمك القاروص بحسب الشيف غادة التلي.

طريقة عمل السمك القاروص بدبس الرمان

سمك قاروص.

ثمرة بصل مفروم خشن.

2 فص ثوم مهروس ناعم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

2 ملعقة كبيرة شبت أخضر مفروم.

2 ثمرة فلفل أخضر حار.

3 ثمرات بصل أخضر مفروم خشن.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل.

رشة قرفة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة دبس الرمان.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يوضع في بولة عمقية كل من الكزبرة الخضراء والشبت الأخضر والبصل الأخضر والثوم والفلفل الحار.

يضاف الفلفل الأسود والملح والكمون والقرفة ومعجون الطماطم وزيت الزيتون ودبس الرمان وقلبي جيدا.

يسخن الفرن حتى 180 درجة.

يتبل السمك بهذه التتبيلة.

احضري صينية مناسبة للسمك وضعي ورق زبدة بها ثم ضعي السمك المتبل وفوقه خليط التتبيلة.

يوضع السمك في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

قدمي السمك بدبس الرمان مع أرز صيادية.