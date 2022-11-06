أفضل طريقة للمذاكرة للامتحانات.. «ساعدي طفلك يتخلص من القلق وابدأي معاه بدري»

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ بداية العام الدراسي يكون هم الأمهات الأول هو كيفية التزام طفلها بالدراسة بشكل عام، لكن مع اقتراب منتصف العام وبداية موسم الإمتحانات كما يقال يبدأ القلق بين الأمهات وأولادهم بسبب الخوف من عدم الاستعداد بشكل كبير لتلك الاختبارات، لذلك على الأمهات معرفة أفضل طريقة للمذكرة للامتحانات سواء كان هناك وقت كافٍ أم قبل الأمتحان بيوم، وبشكل عام النصيحة الأولى والأهم هي توفير الجو النفسي المناسب للطفل أو الشاب الذي من المفترض أن يؤدي اختباراته، وذلك حتى يستطيع تحصيل أكبرقدر ممكن من المعلومات.

أفضل طريقة للمذاكرة للامتحانات

أفضل طريقة للمذاكرة للامتحانات هي وضع جدول جيد مع توفيرجو نفسي مناسب وبعدها حساب الجدول والوقت حسب ميعاد الامتحان واتباع النصائح التالية:

- حددي له الوقت المناسب، بعد معرفة ميعاد الامتحان يجب أن تبدأي معه المراجعة مبكرًا ويجب أن يدرك طفلك أنه من الضروري عدم ترك مذاكرة الامتحانات حتى اللحظة الأخيرة، فهو إن كان ممن يأخذون وقتًا لاستيعاب المعلومات لن يستطيع تحصيل ما يمكن أن ينقذه ويتسبب ذلك في عدم الشعور بالراحة والقلق المستمر، على عكس هؤلاء الطلاب الذين ينجحون في استغلال اللحظات الأخيرة، وعليك أن تساعديه في تنظيم إدارة وقته بإعداد جدول زمني لدراسته تتابعيه معه أول بأول، اجعليه يكتب عدد الاختبارات لديه والأيام التي يتعين عليه إجرائها، ذلك يجعله يشعر بمزيد من الراحة.

-استخدام الرسوم والمخططات البيانية، يمكن أن تكون المساعدات البصرية مفيدة عند المراجعة، في بداية المذاكرة اجعليه يتحدى نفسه لكتابة كل ما يعرفه وقام بتحصيله بالفعل أثناء المذاكرة، ومن ثم اختصار ملاحظات المراجعة الخاصة به في رسوم بيانية من صفحة واحدة، يمكن أن يساعده تدوين أفكاره في هذا التنسيق الموجز على سرعة تذكر كل ما يحتاج إلى معرفته أثناء الاختبار، وفقًا لموقع «Top Universities».

كيفية المذاكرة قبل الامتحان بيوم

بشكل عام تعتبر المذاكرة قبل الامتحان بيوم صعبة لكن هناك عدة نصائح منها يجب أن تساعديه على اكتساب المزيد من الثقة بالنفس والهدوء، ومراجعة أهم النقاط الموجودة في أول امتحان، ومن ثم محاولة شرحها لنفسه شيئًا فشيء لزيادة الاطمئنان، وبعدها تناول الطعام الذي يساعد الطفل على التذكر منها الفواكه ووجبات الفسفور منها السمك.