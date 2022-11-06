لسبب غريب.. ثعبان ضخم "يعصر جسم" طبيبه "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تعرض طبيب بيطري أمريكي، يدعى براين باركزيك، يبلغ من العمر 50 عامًا، للضغط من قبل ثعبان ضخم وذلك خلال اصطحابه إلى قفصه.

وظهر الثعبان صاحب اللون الأصفر الذي يصل طوله قرابة الـ 7 متر، وهو يلتف حول جسم الرجل بالكامل، وكان قد يكافح أثناء حمله، ولكن القوة التي يمتلكها الثعبان خارقة للغاية، لذا قام بعرض الفيديو للتعامل مع الثعابين العملاقة بحذر، لتجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى الوفاة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع india.

ونشر الطبيب الفيديو على قناته الخاصة على اليوتيوب، وتلقى مقطع الفيديو ما يقرب من 740 ألف مشاهدة، و20 ألف إعجاب، ويقوم براين بنشر مقاطع يومية عن حياته والثعابين والزواحف وغيرها من الحيوانات التي يمتلكها ويقوم بتربيتها.

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