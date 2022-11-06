بعد تصدرها التريند .. كيم كارديشيان وشقيقاتها يحتفلن بعيد ميلاد والدتهن بطريقة غريبة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

فاجأت الفنانة الشهيرة كيم كارداشيان وشقيقاتها، والدتهما كريس جينر بعيد ميلادها الـ 68، حيث ارتدا ملابس والدتهما في فترة شبابها، خلال تناول وجبة عشاء.

وظهرت كيم مرتدية فستانا باللون الأخضر الطويل اللامع، الخاص بوالدتها منذ ما يصل إلى 10 سنوات، حيث نشرته على حسابها الخاص "إنستجرام"، بالإضافة إلى بعض المقاطع التي أظهرت الاحتفال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع dailymail.

وعلقا على الفستان: "هل هذا الفستان مألوف"، ومن ثم نشرت أيضًا مقطع فيديو لوالدتها كريس وهي ترتدي نفس الفستان في إحدى الحفلات وكانت ترقص به، وظهرت شقيقاتها أيضًا بارتداء ملابس من خزانة والدتها.

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