ممثل الأمم المتحدة عن دور المرأة والفتاة في قمة المناخ: ندعم تمكينها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من بين المتضررين من التغيرات المناخية كانت المرأة، وبسبب الكوارث التي أصبحت تهدد الكوكب تدريجيًا تعاني من التشرد والتهجير والآلاف المشاكل الأخرى، ملايين الفتيات حول العالم يتركن مدارسهن ويحرمن من حقهن في التعليم بل ومن حياة أفضل، لذلك قررت هيئة الأمم المتحدة أن تتبنى قضية المرأة ودعمها، والتأكيد على حقها في التمكين والاستماع إلى مقترحاتها ضمن جلسات قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ حاليًا.

تأثر المرأة بالتغيرات المناخية حول العالم

لم تكن التغيرات المناخية هي الآفة التي تهدد حياة كوكب الأرض لكنها أيضًا تهدد أمن وحياة ملايين النساء حول العالم ففي التقارير التي حصرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 80% من المشرّدين بسبب تغير المناخ هم من النساء، وهذا بدوره يجعلهن أكثر عرضة للعنف بمختلف أنواعه، بحسب ما أكّدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشيليت»، قائلة: «ندعم تمكينها».

قالت«ميشيل »: «بينما تنام النساء أو يغتسلن أو يستحممن أو يرتدين الملابس في المآوى أو الخيام أو المخيمات، يتحول خطر تعرضهن للعنف وسماع كلمات غير لائقة إلى واقع مأساوي في حياتهن كمهاجرات أو لاجئات، وهذا بدوره يسبب زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، الذي تتحمله النساء والفتيات المتنقلات».

هناك الكثير من الفتيات والأطفال يتركن دراستهن بسبب التغيرات المناخية والسهول وغيرها مما يصعب عليهن الرجوع مرة أخرى للدراسة مما يجعل الأهل يلجئون للزواج المبكر وهي جريمة في حق الفتيات الصغار، لذلك كان على برنامج الأمم المتحدة وضع المرأة والفتاة في أولويات البنود التي تتم مناقشتها، بالإضافة إلى فكرة التمويل للنساء الأفريقيات، وفقًا لصحيفة «time of india».

تأكيد الأمم المتحدة على دور المرأة في قمة المناخ COP27

لحماية المرأة ضمن خطة حماية الكوكب من التغيرات المناخية أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل أثناء الجلسة الإجرائية لمؤتمر قمة المناخ COP27، على أهمية تمكين المرأة والفتاة الذي يؤدي إلى حوكمة ونتائج أفضل وهذا ما تحتاج إليه الأمم المتحدة خلال الجلسات، وهذه العملية الرسمية تقودها الدول الأطراف، لكنهم يستمدون الإلهام من خلال منظمات المجتمع المدني الذين لا يناصرون العمل فحسب بل يضيفون قوة إليه وأحرص على الاستماع إلى أصوات المجتمع المدني بشكل واضح.

أما عن خطة برنامج الأمم المتحدة لتمكين المرأة في إفريقا تحديدًا هناك بند التمويل التي تتناقش فيه الجلسات في مؤتمر قمة المناخ، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الويب سايت يهدف برنامج التمويل إلى الاستثمار في مساعدة المزارعات على مواجهة تغير المناخ، ضمن مبادرة تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في إفريقيا.