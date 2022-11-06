فوائد زيت الورد للشعر.. يزيد من نعومته ويمنع التقصف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد الورد جزء أساسيًا من روتين الجمال في جميع أنحاء العالم بسبب فوائده العديدة ورائحته اللطيفة وتركيبته الغنية بالفيتامينات التي تغذي الشعر، إذ يحتوي زيت الورد على الأحماض الأمينية المفيدة لصحة الشعر والتي تعمل على تقويته ولمعانه، لذلك نقدم لكِ خلال السطور التالية فوائد زيت الورد للشعر والبشرة.

قالت ريم نعمان، أخصائي الجلدية والتجميل خلال لقاء سابق في برنامج السفيرة عزيزة المُذاع على قناة «dmc» إن فوائد الزيوت للشعر عديدة، وأضافت أهمية زيت الورد للشعر والبشرة.

- فوائد زيت الورد للشعر والبشرة:

- يرطب الجلد فيُساعد على ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في الوجه والبشرة.

- يحمي البشرة من أي ضرر تُسببه أشعة الشمس.

- ‏يُساعد على علاج حروق الشمس بعد الإصابة بها.

- يساعد الاستعمال بانتظام على التخلص من حب الشباب.

- يعمل على تنقية الوجه والبشرة.

- غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي التي تعمل على تغذية البشرة والشعر.

- مليء بفيتامين E والعوامل المضادة للالتهابات اللازمة للتغذية.

- له دور فعال في الوقاية من حساسية البشرة والالتهابات لما يحتويه من مضادات الجراثيم والميكروبات.

- إمداد البشرة بمادة الكولاجين التى تساعد على جعل البشرة تظهر بمظهر أفضل.

- ينظف الوجه من المكياج والأتربة ويساعد على تنقيته.

وبحسب موقع «Healthline» الخاص بصحة المرأة إن فوائد زيت الورد للشعر الدهني:

- به الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات التي تفعلها الدهنيات بفروة الرأس.

- استخدامه حمام زيت يقوي فروة الرأس والبصيلات مما يساعد على نمو الشعر.

- تساعد فوائده في التقوية على منع تساقط الشعر.

- ‏الخصائص المطهرة للزيت تساعد في تخليص البصيلات من البكتيريا مما يدعم بيئة صحية لفروة الرأس.

‏- يساعد في الحفاظ على نعومة ولمعان الشعر.

- يزيل القشرة الكثيرة التي تسببها فروة الرأس الدهنية بشكل نهائي عند القيام بتدليك فروة الرأس به قبل الاستحمام والاستمرار في استعماله.

- ‏ يحافظ على ليونة ملمس الشعر عند الانتظام في استعماله.

- فوائد زيت الورد للشعر الأبيض:

- يحافظ على لمعان الشعر الأبيض.

- يوفر الرطوبة لفروة الرأس والشعر نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات فإنه جيد لإضافة الرطوبة إلى فروة الرأس.

- يكون له التأثير الأكبر على الجذور ويدعم الشعر الموجود ونمو جيد وتجنب التساقط أو التقصف.

- يعزز صحة الشعر ويقويه ويمنعه من الضعف والتلف والضرر.

- تدليك فروة الرأس به يزيد من تدفق الدم ويعزز النمو.

- نصائح عند استخدام زيت الورد للبشرة والشعر:

- قبل استخدام زيت الورد أو أية على البشرة يجب اختبار رقعة محددة من الجلد لرؤية إذا كانت هناك حساسية.

- لا يوجد ضرر من استخدام زيت الورد لكن إذا كنتِ شديدة الحساسية لا ينبغي وضع زيت الورد مباشرة على الجلد يجب تخفيفه بزيت أخر قبل الاستخدام إذا كنتِ ستخدميه لبشرتك أو بشامبو إذا كنتِ ستستخدميه لرأسك.

- استفيدي من زيت الورد بالتدليك قبل الاستحمام أذ أنه يعمل على تغذية الجسم والبشرة.