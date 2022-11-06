تسريحات الشعر القصير للأطفال.. اجعلي طفلتك كالأميرات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تستغرق العناية بالشعر الطويل وقتًا كثيرًا، وخاصة إذا كان لديكِ أكثر من ابنة، وتحاولين تجهيزهن جميعًا للخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدرسة صباح كل يوم، على عكس قصات الشعر القصيرة للفتيات التي تناسب أي نوع من أنواع الشعر سواء كان مفرودًا أو ناعمًا أو مموجًا، وحتى المجعد والكيرلي، كما أنها خطوة خالية من المخاطر، ففي حالة كان المظهر غير ملائم، انتظري عدة أشهر وسينمو الشعر، وفيما يلي تسريحات الشعر القصير للأطفال، بحسب موقعي تسايل كريز وchildren الذي يقدم نصائح للأطفال.

تسريحات الشعر القصير للأطفال الصغار

من الأفضل دائمًا، أن يكون لديك رؤية واضحة لما تريد أن يبدو عليه الشعر قبل القص، وشرح الأمر لـ مصفف الشعر، فكري كذلك في الفرق، هل تحب ابنتك الشعر المنقسم؟ هل تفضل القيام بالفرق الأوسط؟، ستساعدك هذه الأنواع من القرارات العملية في تضييق نطاق نوع قصات الشعر التي يمكنك النظر فيها.

سيقدم لكِ أي مصفف شعر جيد نصائح حول ما إذا كانت تسريحة الشعر، ملائمة مع نوع الشعر وسمكه، وبنيته التي تمتلكها أنت أو طفلك الصغير.

تسريحات الشعر القصير للأطفال في المدرسة

لا توجد قصة تناسب الجميع عند اختيار قصة شعر جديدة، ولا تكون عادة مثل الصور لأن جودة الشعر وسمكه يختلفان كثيرًا، لذلك من المهم أن تكوني على دراية بصفات شعر فتاتك الصغيرة، قبل اختيار تسريحة شعر تناسبها.

ويجب معرفة أن قصات المدرسة أهم شيء فيها، أن تكون ملائمة في التسريحة وسريعة، ولا تجعل الشعل مجعدًا بشكل عام.

تسريحات للشعر القصير للأطفال في المناسبات

تذكري دائمًا في حال حدوث خطأ، ألا تقولي لابنتك أن مظهرها غير جيد، فالشعر ينمو ويعود إلى شكله الطبيعي من جديد، ويمكن أن تكون قصات الشعر القصيرة للفتيات ناجحة، لكن الشعر ينمو بسرعة كبيرة خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات، لذلك لا يوجد خطر كبير في تجربة شيء جديد من حين لآخر.

وفي المناسبات، يمكن إضافة الشعر توكة لامعة أو سورتيت للشعر القصير، وستكون طفلتك مثل الأميرات.