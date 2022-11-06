فيديو صادم.. سقوط شاب من الطابق الـ20.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهر مقطع فيديو لحظات صادمة لسقوط شاب من الطابق الـ20، بعدما اختل توازنه وسقط من الشرفة، خلال تصويره تحدي على تطبيق "تيك توك".

ولم يكشف الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مكان وقوع الحادث، لكن ظهر في المقطع المصور إصرار الشاب على التقاط الفيديو على سور الشرفة رغم خطورة تعرضه للسقوط، وهو ما حدث بالفعل.

وخلال لحظات، اختل توازن الشاب وسقط خارج الشرفة، وعلى الرغم من محاولته الإمساك بالحديد والنجاة من الموت، إلا أنه لم يستطع وسقط على الأرض.

ومنذ أيام قليلة، أنهت صورة سيلفي حياة مراهقة، حيث ماتت ميليك جون كانافوزلار، 15 عاما، بعد سقوطها من أربعة طوابق، بينما كانت تحاول الإمساك بالهاتف الذي سقط منها أثناء التقاطها لصورة لنشرها على مواقع التواصل.

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