شوهدت في80% من المرضي.. 5 علامات تحذيرية تظهر قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُعتقد عادةً أن النوبات القلبية تأتي للأشخاص فجأة ولكن هذا نادرًا ما يحدث.

وهناك العديد من العلامات التحذيرية التي تنبهك، وهذا لا ينطبق فقط على قرارات نمط الحياة السيئة، ويمكن أن تظهر الأعراض أيضًا في وقت مبكر.

ويقدم البحث المقدم في الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأمريكية في دالاس نظرة ثاقبة للأعراض الشائعة التي تسبق النوبة القلبية لدى الرجال، وفقا لموقع "express".

وسلطت الدراسة الضوء على الأعراض الشائعة التي سبقت النوبات القلبية لدى 567 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 35 و 65 عامًا.

وما يقرب من 80 % من الأعراض المحددة حدثت بين أربعة أسابيع وساعة واحدة قبل السكتة القلبية المفاجئة.

ومن بين أولئك الذين ظهرت عليهم الأعراض، كان 56 % يعانون من آلام في الصدر و 13 % ضيق في التنفس، و4 % دوار وإغماء أو خفقان القلب.

وكشف البحث أيضًا أن 53 % كانت لديهم أعراض قبل السكتة القلبية.

وتشير التقارير الإخبارية للنتائج إلى أن أي رجل في منتصف العمر يعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس قد يكون مصابًا بنوبة قلبية.

لذا من الضروري أن تستشير الطبيب في الوقت المناسب لأي أعراض تشبه النوبة القلبية، وذلك لأن الاستجابة السريعة تقلل من مدى الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

ومن الأفضل أثناء انتظار سيارة مضغ قرص من الأسبرين ثم ابتلاعه، وطالما أن الشخص المصاب بنوبة قلبية لا يعاني من حساسية تجاه الأسبرين.

إذ يساعد الأسبرين على ترقيق الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب.

وفي المستشفى، يعتمد علاج النوبة القلبية على مدى خطورتها، كما أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

والعلاجان الرئيسيان هما:

استخدام الأدوية لإذابة جلطات الدم.

جراحة للمساعدة في إعادة الدم إلى القلب.

تذكير هام:

تقول مؤسسة القلب البريطانية: "غالبًا ما يتجاهل الأشخاص أنهم يعانون من نوبة قلبية وسيؤخرون طلب الرعاية الطبية.

لذا إذا كنت بصحبة شخص يعاني من أعراض الأزمة القلبية ولكنه يؤجل الاتصال بسيارة إسعاف أو يرفض ذلك، فمن المهم أن تطلبها من أجله.

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