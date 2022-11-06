"بإطلالة ملكية".. هنا الزاهد تسحر الجمهور بجمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة.

حيث ظهرت هنا بإطلالة ملفتة وجذابة، وارتدت فستان سواريه باللون الأصفر.

ونسقت مع الإطلالة صندلا ذات كعب عالة باللون الذهبي وحلقات ملفوفة تزين قدميها.

وقامت بوضع إكسسوارات ذهبية اللون زادت من جمالها.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرا ووضعت مكياج باللون النيود البسيط وتركت شعرها منسدلا على أكتافها.

وجاء إعجاب جمهورها على الإطلالة كالتالى: "ملكة بالأصفر، ملكة جمال، جمالك طبيعي كالسحر"