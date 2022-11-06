صدمة كبيرة.. فيديو لـ شاب يعثر على ثعبان تحت "البطانية" - كيف كان رد فعله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادثة مروعة، أصيب شاب من قرية سيرونجا بولاية ماديا براديش، الهند، بالرعب بعد أن اكتشف ثعبانًا ضخمًا مختبئًا داخل بطانيته.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الإجتماعي، الثعبان، وهو كوبرا أسود سام، يزحف داخل البطانية طوال الليل.

ووفقًا لموقع "ndtv"، وجد الشاب في الصباح شيئًا يتحرك داخل بطانيته، وعندما أزال الغطاء، وجد الثعبان الضخم.

ومن ثم، هرب خارج المنزل وهو يصرخ، وألقى بالبطانية إلى جانب السرير، ولا يزال الثعبان عالقًا بها.

واتصل برقم صائد الثعابين، حيث قام بإزالة الأفعي بأمان من الغرفة خارج المنزل، باستخدام عصا.

وشُوهد في المقطع أيضًا، الصائد المحترف وهو يأخذ الكوبرا خارج المنزل، بينما يمسكها بيديه.

الكوبرا السوداء ليست مهددة بالانقراض، وهي منتشرة في جميع أنحاء الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وبوتان، وتشتهر أيضًا بسمها المميت.

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