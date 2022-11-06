"باللون الفوشيا الصارخ".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بإطلالة جذابة ومثيرة مرتدية بدلة باللون الفوشيا، ونسقت معها شنطة جلد من نفس اللون.

وارتدت حذاء لامع ذات الكعب العالى وهو ما تماشى مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مكياج العيون باللون الاسود وأحمر الشفاه نيود مائل لدرجات الكشمير بواسطة "شيماء اليمني"، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف من تصفيفAlsharbi " Aniesa"

وجاء الإعجاب على الصورة كالتالي:" ملكة الفوشيا، حلو الاستايل عليكي، يقبرني جمالك مكياجك حلو".