عروس تطلب من المعازيم هذا الأمر الغريب في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

طلبت عروس مبلغ مالي 250 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل (6،781.83 جنيه مصري) نقدًا في حفل زواجها كهدية من جميع الضيوف، وإذا لم يدفعوا هذا المبلغ، فلن يُسمح لهم بالحضور إلى حفل الزفاف.

وشاركت صديقة العروس منشورًا لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشرح أنها تعرف العروس منذ فترة، وأنه كان من المُحزن لها أن تسمع أنه من المتوقع أن تجلب مبلغًا معينًا من المال لحضور حفل الزفاف، بالإضافة إلى، دفع تكاليف الرحلة والإقامة في الفندق، وفقًا لما ورد في موقع "bolnews".

وكتبت: "لقد تواصلت معي لتخبرني بما يجب أحضره كهدية زفاف، لقد كنت أخطط لهدية بالفعل، قطعة فنية مخصصة للاحتفال بيومهم مكونة من أحجار كلها في تصميم لطيف رأيته عبر الإنترنت اعتقدت أنه سيكون رائعًا، ولكني لم أطلبه بعد، كانت بالطبع سعيدة لسماع ما تريد بدلاً من ذلك".

ومع ذلك، فقد صُدمت لسماع رد صديقتها.

وأضافت: "قيل لي إن عليّ إحضار ما لا يقل عن 250 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا كهدية زفافي لهم، لقد صُدمت من هذا الأمر لأن هذا يمثل الكثير من المال خاصةً بالنظر إلى أنني مضطر للسفر والإقامة في فندق".

وتابعت أيضًا: "عندما سألتها عن هذا قالت إن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على كل ضيف إحضاره، وأن أي شخص لم يُسمح له بحضور حفل الزفاف".

قالت المرأة إن صديقتها العروس تجاهلت الأمر قائلة إنها من تقاليد الزفاف في بلجيكا، وأن المبلغ سيُستخدم لشراء منزل للعروسين.

وقالت إنها غير مهتمة بالذهاب إلى حفل الزفاف وشكرت صديقتها على الدعوة.

"الحرب العالمية الثالثة وعاصفة قوية".. توقعات العرافة العامية لعام 2023

فيديو أثار الجدل.. ثعبان بورمي يبتلع غزالة بأكملها

5 أبراج يتشاجرون دائما مع شركاء حياتهم.. احذر التعامل معهم

4 مصطلحات تجنبها أثناء التحدث إلى شخص مصاب بمرض عقلي

لسبب غريب.. جيران امرأة يهددوها بالاتصال بالشرطة - ماذا حدث؟