علامات وأعراض تدل على الإصابة بسرطان الدماغ.. هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أورام الدماغ السبب الرئيسي للوفاة لدى كثير من الأشخاص، وهو من أكثر أنواع السرطان فتكًا، وهناك أنواع عديدة منه، بعضها سرطاني (خبيث) وبعضها غير سرطاني (حميد).

وتبدأ بعض الأورام الخبيثة في الدماغ، لذلك يطلق عليها سرطان الدماغ الأولي، وينتشر السرطان الخبيث من جزء آخر من الجسم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى ورم ثانوي في الدماغ.

وهناك الكثير من الأعراض المحتملة لأورام المخ، وقد تختلف أيضًا اعتمادًا على مكان نمو الورم في الدماغ ومدى حجمه.

فيما يلي، بعض الأعراض والعلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا لسرطان المخ، والأسباب، ومتي يجب استشارة الطبيب، وفقًا لما ورد في موقع "healthline".

- تفاقم الصداع:

من الأعراض الشائعة، يمكن أن يؤدي وجود ورم في الدماغ إلى الضغط على الأعصاب والأوعية الدموية الحساسة، ما يمنع أيضًا السوائل من التدفق بحرية في الدماغ، وعادة ما يتسبب الضغط المتزايد في حدوث الصداع.

- نوبات الصرع:

يمكن أن يضغط الورم على الهياكل الموجودة في الدماغ، ويتداخل هذا مع الإشارات الكهربائية بين الخلايا العصبية ويؤدي إلى الإصابة بنوبة صرع.

- تغيرات في الشخصية أو تقلبات مزاجية:

يسبب أيضًا تعطيل وظائف المخ، مما يؤثر على شخصيتك وسلوكك، وتغيرات مزاجية غير المبررة.

- فقدان الذاكرة والارتباك:

يمكن أن تكون مشاكل الذاكرة بسبب وجود ورم في أي مكان في الدماغ، خاصةً إذا كان يؤثر على الفص الجبهي أو الصدغي، وبالتالي يضعف التفكير المنطقي واتخاذ القرار. على سبيل المثال، من الصعب التركيز، ومن السهل تشتيت انتباهك، غالبًا ما تكون مرتبكًا بشأن الأمور البسيطة، إضافة إلى ذلك، لا يمكنك القيام بمهام متعددة وتجد صعوبة في التخطيط لأي شيء، لديك مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى.

- الإعياء:

هو أكثر من مجرد الشعور بالتعب من حين لآخر، فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنك تعاني من إرهاق حقيقي:

أنت مرهق تمامًا في معظم الأوقات أو طوال الوقت.

تشعر بالضعف بشكل عام وتشعر بثقل أطرافك.

غالبًا ما تجد نفسك تغفو في منتصف النهار.

تفقد قدرتك على التركيز.

العصبية بشكل مفرط.

يمكن أن يكون الإرهاق ناتجًا عن ورم سرطاني في الدماغ ولكن من المحتمل ألا يكون أول علامة.

- الاكتئاب:

هو عرض شائع بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بورم في المخ، خلال فترة العلاج، حيث تستمر مشاعر الحزن لفترة أطول مما يبدو طبيعيًا بالنسبة للموقف، فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها، نقص الطاقة، صعوبة النوم، الأرق، أفكار إيذاء النفس أو الانتحار،

الشعور بالذنب أو انعدام القيمة.

- الغثيان:

قد تصاب بالغثيان والقيء في المراحل المبكرة لأن الورم يتسبب في اختلال التوازن الهرموني أو زيادة الضغط في الدماغ.

أثناء العلاج الكيميائي، قد يكون الغثيان والقيء من الآثار الجانبية.

وعادة ما يكون القيء الناجم عن ورم في المخ شديدًا، وهو يختلف تمامًا عن القيء الذي يحدث مع الحمل أو التسمم الغذائي أو الأنفلونزا.

- ضعف وتنميل:

يمكن أن يحدث الشعور بالضعف العام لمجرد أن جسمك يقاوم المرض، تسبب بعض أورام المخ تنميلًا أو وخزًا في اليدين والقدمين.

يمكن أن يكون الضعف أو التنميل من الآثار الجانبية لعلاج السرطان أيضًا.

- مشاكل في الرؤية:

يمكن أن تكون مشاكل الرؤية بسبب ورم موجود في أو حول الغدة النخامية أو العصب البصري أو الفص القذالي أو الفص الصدغي.

- صعوبات النطق والقراءة والكتابة:

قد تكون هذه الصعوبات ناجمة عن ورم بالقرب من الفص الصدغي أو الفص الجداري.

- مشاكل في السمع:

قد يكون سببها ورم بالقرب من الأعصاب القحفية أو الفص الصدغي.

- مشاكل البلع:

قد يكون هناك ورم بالقرب من المخيخ أو في الأعصاب القحفية أو بالقرب منها.

- صعوبة في الحركة في اليدين والذراعين أو في المشي:

يمكن أن يحدث هذا بسبب ورم بالقرب من المخيخ أو الفص الجبهي أو جذع الدماغ.

- خدر في الوجه أو ضعف أو ألم:

يحدث هذا أيضًا عند الإصابة بورم يشمل جذع الدماغ.

يمكن أن تكون العديد من الأعراض المذكورة أعلاه ناتجة عن شيء آخر، وليس ورم في المخ.

لذا من الضرروري التحدث مع طبيبك حول هذه الأعراض لتشخيص السبب.

- الأسباب:

عادة ما يكون سبب ورم المخ غير معروف.

ومع ذلك، هناك بعض عوامل الخطر التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بورم المخ، تشمل:

الجنس: تكون أورام المخ أكثر شيوعًا عند الرجال بشكل عام.

العمر: أكثر شيوعًا عند الأطفال وكبار السن.

التعرض لبعض المواد: إنها مرتبطة بمواد معينة مثل المذيبات ومبيدات الآفات والنترات.

العوامل الوراثية: 5% من أورام الدماغ مرتبطة بحالات أو عوامل وراثية.

- متى يجب استشارة الطبيب ؟

إذا كانت لديك بعض العلامات والأعراض المذكورة أعلاه، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بورم في المخ.

نظرًا لأن هذه الأعراض تتداخل مع أعراض العديد من الحالات الأخرى، فمن الضروري الحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المبكر.

لذلك يُوصي بالذهاب إلى الطبيب المختص على الفور، لتحديد سبب الأعراض هو الخطوة الأولى للحصول على العلاج الذي تحتاجه.

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