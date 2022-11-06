امرأة تجد مفاجأة صادمة خلف الميكروويف - ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اكتشفت امرأة استرالية اثنين من "ثعابين السجادة" في موسم التزاوج خلف الميكروويف على منضدة المطبخ في منزلها في بوديريم، أستراليا.

وأدى اهتزاز فرن الميكروويف بشكل مُريب إلى إثارة الرعب لدى السيدة، وجعلها تطلب المساعدة من صائدي الثعابين لإزالة هذه الكائنات من منزلها، وفقًا لموقع "bolnews".

والتقط الصائد المحترف الذي يُدعي "ستيوارت ماكنزي" الثعابين سريعًا في أكياس ثعبان قابلة للتنفس، وأطلقهم في البرية.

وقد نشر ماكنزي مقطع فيديو، قائلًا: "تزاوج ثعابين سجادة على منضدة المطبخ، نعم لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، وصلنا إلى منزل في بودريم حيث دخل اثنان من الثعابين إلى مطبخ سيدة من خلال نافذة مفتوحة خلف الميكروويف، تمكنا من الوصول إلى هناك بسرعة كبيرة، للتخلص منهم".

يلاحظ ماكنزي: "يبدو وكأنه ذكر وأنثى يتعانقان خلف الميكروويف".

حصد الفيديو أكثر من 1800 إعجاب، وتعليقًا على ذلك، كتب أحد رواد السوشيال ميديا: "لا أستطيع أن أتخيل العيش في أي مكان يمكن أن تظهر فيه الثعابين خلف الميكروويف".

كتب شخص آخر: " أعتقد أنني سأفعل ذلك إذا واجهت ذلك".

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