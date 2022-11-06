الطفلة «هنا» تروج لمؤتمر المناخ بـ«فيديو» من شرم الشيخ: «شارك بدورك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لم تتجاوز مدته الـ60 ثانية، أرادت من خلاله الطفلة هنا مجدي، صاحبة الـ12 عامًا، الترويج لمدينتها السياحية العريقة، وإبراز معالمها الشهيرة، والتعبير عن اعتزازها بحبها الشديد لمدينتها شرم الشيخ، بالتزامن مع استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27».

كواليس تصوير مقطع الفيديو

وقالت إلهام السعيد، والدة الطفلة «هنا» الطالبة بالصف السادس الابتدائي، إن ابنتها طرحت الفيديو الترويجي لمدينة شرم الشيخ، بعد أن جاء ضمن بعض الأنشطة الطلابية التي شاركت بها بمدرستها الخاصة: «المدرسة اختارت عمل فيديو ترويجي عن السياحة بمدينة شرم الشيخ، والإعلان عن استقبال مؤتمر المناخ، وبدأنا نستعد لتصويره، وبالفعل نجحنا في تقديم الفيديو بشكل مميز»، حسب تصريحات الأم.

إبراز المعالم السياحية لشرم الشيخ

استعانت الطفلة هنا مجدي وأسرتها بأحد المصورين المحترفين، لتصوير الفيديو الترويجي لمؤتمر المناخ ومدينة شرم الشيخ المستضيفة له، إذ استغرقت مدة التصوير 3 أيام فقط، وتمكنوا من إبراز عدد من المعالم الشهيرة والمميزة بالبلدة، فيما بينها، الجامعة، والمشاية، والسوق القديم.

«دورك مهم ولو بجزء بسيط، عشان تحمي أرضك من خطر تغير المناخ، شارك بدورك».. عبارة تحدثت بها الطفلة خلال مقطع الفيديو الخاص بها، داعية من خلالها للمشاركة بقمة المناخ، والحث على أهميتها في الحد من انتشار هذه الأزمة المناخية العالمية.

وسرعان ما حقق الفيديو مجموعة من المشاهدات، التي بلغت 8 آلاف ونصف مشاهدة، إلى جانب تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالطالبة ومدرسيها بالمدرسة على فكرة الفيديو.