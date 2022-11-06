نصائح لتدفئة الجسم في الشتاء.. «كتر سوائل ومارس رياضة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، يبدأ الشعور بالبرد في مهاجمة الإنسان، وتدريجيًا يصاب بنزلات البرد، التي تنهك جسده من الألم والأعراض الجانبية، لذلك يبحث الكثير من الناس عن كيفية تدفئة الجسم في الشتاء، وهي من الأشياء التي يستطيع القيام بها في منزله بخطوات بسيطة، يقدمها «هن» في التقرير التالي وفقاً لموقع medicareful البريطاني.

كيفية تدفئة الجسم في الشتاء

أولى الخطوات لـ كيفية تدفئة الجسم في الشتاء هي شرب السوائل الدافئة، نظرًا لفعاليتها الكبيرة في تنشيط المستقبلات الحرارية في الجهاز الهضمي، ما يمنح الجسم احساسًا بالدفء، على سبيل المثال يمكنك شرب الجنزبيل أو القهوة أو الينسون، تلك المشروبات لها فوائد صحية بجانب تدفئة الجسم، فالقهوة تحتوي على الكافيين، الذي يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي في حرق الجسم للسعرات الحرارية، وتوليد الحرارة في الجسم، وفي حوار سابق لـ«هن» قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، إنّ للقهوة دور مهم في تدفئة الجسم بالإضافة لتزويده بالطاقة.

طبخ وتناول الطعام الساخن

النصيحة الثانية لـ كيفية تدفئة الجسم في الشتاء إذا كنت تشعر بالبرد، هي تناول وجبة خفيفة دافئة، وذلك لسببين الأول هو أن عناصر الطهي التي تستخدمها يمكن تدفئة الغرفة بسبب إشعال النار في أجهزة الطهي خاصة، والسبب الثاني هو أن تناول الطعام الساخن في حد ذاته يضيف للجسم الحرارة التي يحتاج إليها مثل تناول الشوربة.

نصائح لتدفئة الجسم في الشتاء

وحول أهم النصائح لـ تدفئة الجسم في الشتاء، هي ممارسة الرياضة، وإن كانت أقلها مثل الحركة في المكان والمشي لمدة دقيقة، عندما تشعر بالبرد، فإن أحد آخر الأشياء التي تفكر في القيام بها هو الاستيقاظ وممارسة الرياضة، كونك باردًا هو في الأساس دعوة مفتوحة للتدفئة تحت بطانية دافئة، لكن التمرين هو الطريقة الفعالة والصحية للإحماء، أثناء التمرين يتم حرق الدهون والكربوهيدرات وينتج عن ذلك حرارة داخلية، وترفع درجة حرارة أجسامنا، وهذا هو السبب الذي يسبب التعرق أثناء أداء التمارين الرياضية.

خذ حمامًا دافئًا وباردًا

من النصائح المهمة لكيفية تدفئة الجسم في الشتاء، هي أخذ حمام بارد وساخن أي مختلط بين الدفء والحرارة، وهو ما يجعلك تشعر بتحسن أكثر من ذي قبل، الماء الساخن يدفئ بشرتك ويساعدك على الشعور بالدفء على الفور، من ناحية أخرى، يساعدك الدش البارد على الشعور بالدفء من خلال تحسين الدورة الدموية ورفع درجة الحرارة الأساسية.