طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم.. «خطوات سهلة في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السجق من الأكلات الشهيرة سواء في المطبخ العربي أو الغربي، والمكون الأساسي له هو اللحمة، وهو من أهم الأكلات التي تحب أن تقدمها الأمهات المصرية بأكثر من نوع، إلى جانب الخبز البلدي أو المكرونة أو الأرز، لما له من مذاق شيق ولذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم بطرق مختلفة.

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم على خُطى الشيف نورا السادات:

- المقادير:

- سجق.

- طماطم.

- صلصة طماطم.

- بصل مفروم.

- خضرة مشكلة.

- فلفل أحمر حار.

- نصف كوب من الزيت.

- طريقة التحضير:

- ضعي الطاسة على النار وبها الزيت.

- ضعي البصل وحمريه حتى يعطي اللون الأصفر.

- ضيفي الخضرة والطماطم، واستمري في التقليب.

- ضيفي السجق للمكونات.

- ضعي الطماطم وقلبي جيدًا.

- ضعي رشة من الماء واخلطيهم جيدًا.

- استمري في التقليب حتى ينضج وقدميه للطعام.

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم والفلفل:

- المقادير:

- سجق.

- بصل.

- طماطم.

- فلفل رومي.

- فلفل أخضر حار «حسب المتوفر».

- ثوم مهروس.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

- ‏بهارات مشكلة «كمون وملح وفلفل أسود».

- طريقة التحضير:

- ضعي في طاسة على نار متوسطة الزيت، واتركيه حتى يسخن.

- ‏قطعي البصل شرائح وضيفي الثوم وضعيهم في الطاسة جيدًا حتى يعطوا اللون الأصفر.

- ضيفي السجق والفلفل الرومي والفلفل الحار وقلبيهم جيدًا حتى يتغير لون السجق ويبدأ في التسوية.

- ضيفي الطماطم والبهارات، واستمري في التقليب حتى تتداخل المكونات.

- غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- ضعي السجق في طبق التقديم وقدميه ساخنًا.

طريقة عمل السجق بالصلصة للشيف الشربيني:

- المقادير:

- بصل.

- ثوم.

- طماطم.

- ملح.

- كزبرة.

- ثوم بودر.

- بصل بودر.

- كمون.

- زيت زيتون.

- طريقة التحضير:

- ضعي الزيت في الطاسة وبه السجق وقلبي جيدًا إلى أن يسخن.

- ضيفي البهارات إلى السجق، من الممكن أن تضعي الشطة عند الحاجة.

- ضعي الفلفل ومعه مكعب مرقة الدجاج والفلفل الحار وقلبي جيدًا.

- ضيفي الطماطم إلى المكونات حتى تتداخل.

- ضعي السجق بصينية، وضيفي له مقدار ربع كوب من الماء.

- اتركيه حتى يتشرب الماء ثم قدميه مع العيش أو المكرونة أو الأرز حسب المتوافر.