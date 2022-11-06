كيف تشجعين طفلك على حب البيئة والحفاظ عليها؟.. 3 خطوات هي الحل

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاهتمام بالبيئة أمر تحث عليه جميع المؤسسات والهيئات الرسمية ببلدان العالم، خاصة بالتزامن مع مواكبة أزمة تغير المناخ التي يشهدها الكوكب الأرضي خلال السنوات الأخيرة، وأخذ كافة الإجراءات اللازمة للحد والتقليل من هذه الظاهرة المناخية.

ومع تسليط الأضواء على الحد من هذه ظاهرة التغير المناخي، عادة ما يتم الاهتمام بحث النشء بدول العالم، على كيفية المساهمة في الحفاظ على البيئة بخطوات بسيطة، وهو ما ينبغي أن تهتم الأمهات بشأنه تجاه صغارهم، حيث يمكن للأم تشجيع طفلها على الاهتمام بالبيئة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، التي ذكرها موقع careforkids العالمي.

1- أن تكوني مثالًا يحتذى به

يجب في البداية أن تكوني مثالًا يحتذي به طفلك، وذلك من خلال إظهارك لسلوكيات صديقة للبيئة، والتي يمكن أن يتم بقيامك ببعض الخطوات والأنشطة البسيطة، ومن بينها على سبيل المثال، التقليل من استخدام البلاستيك في المنزل، وزرع النباتات والشجيرات الصغيرة.

2- إلهام حب الطبيعة

يجب عليك أن تزرعي حب الطبيعة والبيئة داخل نفس طفلك منذ نعومة أظافره، والذي يتم من خلال تشجيعه على زرع الأشجار والنباتات سواء داخل أو خارج المنزل، مع توعيته بمدى أهمية قيامه بهذه الخطوات.

3- تشجيعه على العادات الخضراء في المنزل

يأتي من أبرز تلك العادات:

- حثه على إغلاق الصنبور أثناء تنظيف أسنانه.

- حثه على وضع القمامة في الصناديق الصحيحة سواء كانت سمادًا أو إعادة تدوير أو قمامة عامة.

- إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة.

- ارتداء ملابس مناسبة للطقس، بدلًا من الاعتماد دائمًا على المدفأة والتكييف.