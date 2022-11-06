طرق مقاومة النعاس.. قللي من التوتر الشديد وعالجي الصداع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر كثير من الأشخاص بالخمول والنعاس في الكثير من الأوقات على مدار اليوم، وهو ما يقلل قدرتهم على أداء المهام والأنشطة اليومية المطلوبة، ويسبب كثرة النوم تفاقم الأرق وقد ترجع كثرة النوم لأسباب نفسية عديدة فيجب معرفة كيف يمكن التغلب على الشعور بالنعاس الشديد، لذلك نقدم لكم طرق مقاومة النعاس.

قالت هبة عيسوي أستاذ الطب النفسي في حديثها لـ«هن» إن كثرة النوم من الأمور المفيدة نسبيًا لما فيه من استعادة لقوة الجسد وصحة العقل، ولكن إذا زاد عن الحد يصبح مشكلة فكثرة النوم متلازمة مع الاضطرابات النفسية ويرجع أسبابه إلى أنه هروب من المشكلات التي يعجز التعامل معها على أرض الواقع، واضطرابات النوم قد تؤدي إلى الاكتئاب والعديد من الأمراض النفسية.

وأضافت العيسوي لـ«هن» أن أسباب النعاس أثناء اليوم ترجع إلى نقص في مستويات المادة الكيميائية هيبوكريتين التي تكون مسؤولة عن ضبط الاستيقاظ، والتغيرات الهرمونية العديدة والتقلبات النفسية بسبب الضغوطات النفسية.

وبحسب موقع «SLEEP FOUNDATION» يجب مقاومة النعاس من خلال عدة خطوات:

- عليك أن تحلي مشكلاتك باستمرار.

- قللي من التوتر الشديد والمستمر لأنه قاتل للطاقة.

- يجب عليك القيام بنشاط حركي خلال اليوم من خلال المشي أو التحرك في المكان قليلًا.

- لا تتركين مخك للتأمل حتى لا يتم خمول الجسم وبالتالي يؤثر على قدرة النوم.

- مارسي الرياضة بانتظام وذلك يساعد على تعزيز وتنشيط الجهاز العصبي الذي ينظم عمليّة النوم.

- حافظي على النظام الغذائي لتنشيط الدورة الدمويّة ومعدل ضربات القلب لأن ذلك يؤدي إلى تقليل الشعور بالنعاس وزيادة اليقظة والنشاط.

- اغسلي وجهك بالماء البارد لأنه يساعد على إعادة الشعور بالنشاط واليقظة، وذلك يمنح القدرة على أداء المهام الوظيفية بشكل طبيعي.

- اجلسي في الإضاءة المناسبة لا الخافتة لأن أشعة الشمس المصدر المثالي للضوء الذي يساعد على تغلب الشعور بالنعاس وزيادة اليقظة.

- لا تجلسي في مكان واحد لفترة طويلة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة حدة الشعور بالنعاس أثناء النهار، وتؤدي الحركة بشكل دوري إلى تدفق الدم.

- تناولي المزيد من المكسرات والبقوليات والفواكه والدهون غير المشبعة يرتبط بنوعية نوم أفضل.

- تجنبي العمل حتى وقت متأخر من الليل.

- انشغلي بالعمل وضعي كل طاقتك فيه.

- عالجي الآم الصداع والعظام بصفة مستمرة.