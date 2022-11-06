طريقة عمل كرات التمر.. اعتمديها حلوى شتوية لأطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات كثيرًا خلال فصل الشتاء عن طرق لعمل حلوى تكون سريعة التحضير تمد الأطفال بالطاقة حتى تفيد أجسادهم ويحبونها، والتمر من أولى الحلوى التي يجب إعدادها لأطفالك إذ تمد الجسم بالطاقة وفي نفس الوقت مذاقها شهي وحلو، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كرات التمر من خلال برنامج الأطفال رحلة سعيدة المُذاع على قناة «cbc».

طريقة عمل كرات التمر

- المقادير:

- كيلو ونصف تمر منزوع النواة

- 250 جراما من القشطة أو كوب لبن «حسب المتوفر»

- نصف كوب زبدة

- 7 ملاعق كبيرة دقيق السميد

- 7 ملاعق لبن بودرة

- 7 ملاعق بسكويت شاي مطحون

- فانيليا

- النكهات التي تُضاف حسب المتوفر من الحبهان أو القرفة أو الزنجبيل

- طريقة التحضير:

- ضعي في وعاء على النار الزبدة مع القشطة وقلبي العجين حتى يتماسك.

- أضيفي دقيق السميد تدريجيًا إلى الخليط.

- أضيفي البسكويت مع اللبن وقلبي باستمرار.

- ضعي التمر مع القرفة أو الحبهان.

- اخلطي العجين حتى يتماسك.

- شكلي العجين على شكل كرات وقدميها لأطفالك.

طريقة أخرى لعمل كرات التمر بالمكسرات على خطى الشيف غادة التللي:

- المقادير:

- تمر منزوع النواة

- لوز

- بندق أو أية نوع متوفر من المكسرات «حسب الحاجة»

- جوز الهند

- نصف كوب بسكويت مطحون

- زبدة

- ملعقة كبيرة لبن

- طريقة التحضير:

- ضعي في طبق التمر والبسكويت وجوز الهند.

- أضيفي المكسرات والزبدة والحليب.

- قلبي الخليط جيدًا للحصول على عجينة متماسكة.

- عندما تستوي العجينة اصنعيها على شكل كرات واحشيها بالمكسرات.

- صفّي الكرات على صينية ملفوفة بورقة زبدة وأدخليها إلى الثلاجة حوالي ساعة.

- قدّمي كرات التمر مع اللبن لأطفالك.

طريقة تحضير كرات التمر بالشوفان وزبدة الفول السوداني

- المقادير:

- كوب ونصف تمر

- كوبان من زبدة الفول السوداني

- كوب الشوفان

- طريقة التحضير:

- ضعي التمر في وعاء وقلبيه جيدًا.

- أضيفي خليط الشوفان.

- اعجني المكونات حتى تمتزج معًا.

- شكلي الكرات بحجم جوز الهند.

- ضعي الكرات في طبق وقدميها لأولادك.

طريقة عمل كرات التمر بالحبهان والطحينة:

- المقادير:

- 500 جرام تمر منزوع النواة

- ربع كوب طحينة

- ملعقة صغيرة حبهان

- ربع كوب لوز مجروش «مفروم»

- ملعقة صغيرة قرفة

- طريقة التحضير:

- اعجني التمر مع الطحينة والحبهان المطحون في وعاء.

- ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل العمل.

- ضعي القرفة واللوز المفروم في وعاء.

- شكلي كرات بحجم حبة الجوز ثم زينيها باللوز.