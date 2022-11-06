اكتشاف جثة متحللة في قطار بالهند.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عُثر على جثة رجل في مراحيض قطار هندي بعدما قطع مسافة تقرب من 900 كيلومتر، حسب ما أعلنت الشرطة الهندية.

وبحسب السلطات، توفي الرجل بعد صعوده إلى القطار في ولاية بيهار شرق البلاد، وبقي لساعات في المراحيض، وفق ما أورد موقع "24 الإماراتي".

رائحة نتنة

وأوضح الضابط في شرطة سكك الحديد رام ساهاي لوكالة فرانس برس أن ركاباً اشتكوا الأحد من "رائحة نتنة حقاً" كانت منبعثة من المراحيض، إلى أن قرر العناصر خلع الباب. وعندها، كان القطار قد اجتاز أكثر من 900 كيلومتر في 24 ساعة.

وقال ساهاي الذي يمارس مهامه في شاه جهانبور بولاية أوتار براديش شمال الهند، إن "باب المراحيض كان مغلقا من الداخل وعندما فتحناه، عثرنا على الجثة".

وأضاف: "لا نعرف شيئاً بعد عن هذا الرجل. هو نزل على الأرجح في القطار في محطة الفرز قبل يومين أو ثلاثة من اكتشاف جثته".

تأخير الرحلة 5 ساعات

وأشارت معلومات صحافية إلى أن هذه الحادثة تسببّت بتأخير القطار لحوالى خمس ساعات قبل إكمال رحلته باتجاه مدينة أمريتسار في شمال البلاد، عقب انطلاقه من ساهارسا بولاية بيهار.

وأوضح طبيب متعاون مع هيئة سكك الحديد في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الجثة كانت في حال تحلل لدى العثور عليها، ويبدو أن صاحبها "توفي بعد دخوله في غيبوبة" عندما كان في المراحيض.

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