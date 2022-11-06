احذروا هذا المشروب قد يسبب الوفاة حال تناوله قبل النوم مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح طبيب القلب الروسي، أندريه كوندراخين، إن أسباب الوفاة المفاجئة، وذكر إن الشخص قد يموت أثناء النوم بسبب الانصمام الخثاري وانقطاع النفس النومي، الناتج عن تناول الكحول قبل النوم.

وتابع كوندراخين:" يمكن أن تحدث حالة الوفاة المفاجئة في المنام بسبب التسمم الكحولي وأسباب أخرى".، وفقًا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأوضح: "من الممكن أن تموت أثناء نومك بسبب اضطرابات ضربات القلب أو بسبب الانسداد الرئوي، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الارتجاع المعدي المريئي أحد أسباب الوفاة أثناء نوم الشخص، لذلك ، في الليل، يمكن إلقاء محتويات المعدة في رئتي الشخص كإحدى مضاعفات المرض، وهذا هو سبب حدوث الوفاة ".

وأشار أن التسمم بالكحول أو المنشطات النفسية أو جرعة زائدة من الحبوب المنومة مميت.

وقال الطبيب أنه "عندما يشرب الشخص كثيرا، ويذهب إلى الفراش، فجأة يكون لديه دافع حاد للتقيؤ، ويختنق من القيء، وأشار الطبيب إلى أن هذا يسمى بالاختناق الميكانيكي"، وحذر من التعرض للسكر قبل النوم.

وشرح كوندراخين أن "الموت بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم يحدث فجأة".

ولتجنب الموت في المنام، نصح كوندراخين بالخضوع لفحص طبي سنوي، واتباع توصيات الأطباء بعد الإصابات والعمليات، واتباع أسلوب حياة صحي.

وفي وقت سابق، وصفت الأخصائية آنا لوي طريقة للتحقق من حالة الجسد وحسب قولها ، يكفي أن نحاول الوقوف على ساق واحدة ونلاحظ كم من الوقت.

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