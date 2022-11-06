أحدث صيحات مكياج العيون للمناسبات.. «استخدمي الليب جلوس للعين»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ربما قد ولت الأيام التي كان فيها مكياج العيون يدور حول استخدام الكحل والمسكرة، اليوم أصبح الظهور بعيون جريئة ودرامية رائجة، كما أن لها تأثير واضح وجذاب، فإذا كنت على استعداد لتجربة اختيارات متعددة لمكياج العيون المعتادة وترغبين في إنشاء شيء غير عادي ولكنه حاد، فعليك تجربة مكياج العيون البراقة.

5 اختيارات لمكياج عيون براقة

وإليكِ 5 حلول لمكياج العيون سيمنحك عيونًا براقة وفقًا لمتطلبات المناسبات غير الرسمية أو الخاصة، وفقًا لما جاء بموقع «boldsky» الهندي.

الألوان المعدنية

المناسبات الخاصة عادًة ما تستدعي اللمعان، إذ تبدو العيون المعدنية شديدة الجاذبية، ما عليك سوى اختيار الظل المعدني من الباليت وتزيين العينين بمزيد من اللمعان، واحرصي على اختيار ظل قريب من الزي الذي اخترته.

السطوع الداخلي

لماذا تبرز العيون الخارجية فقط، رغم أنه يمكنك إعطاء بعض الأهمية للعيون الداخلية أيضًا، اختاري ظل جفون ساطع وأبرز الزوايا الداخلية لعينيك، ويمكنك الاختيار من بين ظلال العيون غير اللامعة أو المعدنية.

استخدام المُلمع

حان الوقت لتلمع عينيك، مثل الشفاه، بوضع لمعان على الجفون، فالتأثير الذي تشكله شديد الانفعال والأناقة، لذا عندما تحتاجين إلى مظهر شديد اللمعان ما عليك سوى اختيار مظهر مكياج لامع يتضمن عيونًا لامعة أيضًا.

الرسم بالكحل

ارفعي مظهر محدد عيون القطط الأساسي من خلال تمديده أكثر قليلاً، وأبعد قليلاً من زاوية العينين، ويمكنك الرسم البياني بخلق أجواء مرحة ومثيرة، مع تجربة الألوان مثل الأزرق أو الأخضر أيضًا.

اللعب بالألوان

لماذا تستقر على لون واحد فقط خاصة عند وضع ظلال العيون؟ كوني مبدعة واحصلي على مظهر متعدد الألوان للعين، فقط اختر تركيبات الألوان المفضلة مثل اللون الوردي والفيروزي أو الذهبي والأرجواني، وادمجيهم سويًا.