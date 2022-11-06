رحلة «سوسن» من كلية الآداب لمؤسس فعاليات الشباب في COP 27: دعم أهلي فرق معايا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلة قصيرة تملؤها الإنجازات الكبيرة لشابة كانت قد تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية منذ 12 عام تقريبًا لتصبح الآن على أتم الاستعداد لتشارك في قمة المناخ Cop 27، دكتورة سوسن سامي العوضي خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ، تروي في حديثها لـ«الوطن» تفاصيل مشاركتها في القمة المناخية المقامة في مدينة شرم الشيخ التي يحضرها زعماء العالم من كل مكان لمناقشة المشاكل التي تراكم أثرها ليخنق الكوكب، ورحلتها بعدما تخرجت في كلية الآداب لتصبح دكتورة في العلوم البيئية ومراقب دولي في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

سوسن العوضي: عندي فعاليات كتير في قمة المناخ

ساعات وتنطلق قمة المناخ«Cop27» والتي تنظمها مصر في مدينة شرم الشيخ برعاية هيئة الأمم المتحدة، خلال تلك القمة يناقش زعماء العالم أهم القضايا التي تواجه العالم، لذلك كان للشباب الدور الأهم فيها، ونظرًا لكفاءتها اختارت وزارة التضامن الاجتماعي دكتورة سوسن العوضي لتنظيم بعض الفعاليات المتعلقة بقمة المناخ،: «عندى أكتر من فعالية اللى تم تأكيدهم حتى الآن هي فاعلية الآثار الاجتماعية لتغير المناخ وسبل تحقيق العدالة المناخية، ودي هتكون في جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمنطقة الزرقاء يوم 10 نوفمبر وبعده هيكون عندنا ورش عمل عن العدالة المناخية في المنطقة الخضراء وآخر يوم هنشارك في حملة نضافة كبيرة».

خبرات أهلتها لحضور قمة المناخ

لم يكن حضورها لقمة المناخ Cop27 هو الإنجاز الوحيد في حياتها، الشابة صاحبة الـ34 عامًا تعمل كمراقب دولي في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ من الأمم المتحدة، كما أنها حصلت على الدكتوراة عن آثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوچي في البيئة الصحراوية في عام 2020: «أنا اتخرجت سنة 2010 من كلية آداب قسم لغة إنجليزية لكن من 2007 كنت بدأت اتطوع في الأعمال البيئية زي التشجير وتنظيف الشواطئ وكنت منضمة للكشافة فده خلاني أول ما تخرجت وعرفت أن فيه كليات للدراسات العليا في مجال البيئة حبيت إني أكمل دراسة فيها، رحت جامعة السادات في المنوفية وعملت دبلومة وماجستير ودكتوراه في فلسفة علوم البيئة»

أما عن تفاصيل عملها مراقب دولي تابع لهيئة الأمم المتحدة قالت: «الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بالأمم المتحدة من مدة فتحت باب التقديم لمجموعة من الكورسات شهادتها بتأهلك إنك تعتمد كمراجع دولي للإتفاقية والسنادى كمان بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ اتفتح المراقب الدولي وده هيكون دوري جوة المنطقة الزرقاء في cop 27».