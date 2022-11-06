بسبب ملابسها الجريئة.. منع امرأة من دخول مطعم - ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مُنعت امرأة وصديقها من دخول مطعم، بسبب ملابسها الجريئة وجسمها المُثير.

ووفقًا لصحيفة "thesun" البريطانية، قالت بولسكا إنها ذهبت إلى المطعم مع صديقتها، لكن المالك أوقفهما عند الباب، لأنه شعر أنهما كانا يرتديان ملابس غير لائقة.

بعد إبعادها في المرة الأولى، عادت مرة أخرى لتصوير رد فعل الرجل.

وظهرت بولسكا في فيديو على صفحتها الشخصية بتطبيق "تيك توك": "لقد مُنعت أنا وصديقتي توتاتيس من دخول هذا المطعم بسبب ملابسنا".

أثار المقطع جدلًا كبيرًا في فرنسا مع خوض العديد من الشخصيات العامة في الخلاف، بالإضافة إلى جيش بولسكا من معجبيها على تطبيق "تيك توك".

وقال المذيع التلفزيوني بنيامين كاستالدي، والمنتج جيوم جينتون، إنهم يتعاطفون مع صاحب المطعم، مشيرين إلى أن له كل الحق في رفض الدخول.

علق أحد الأشخاص: "بالنسبة لي، هذا منطقي، أنت بحاجة إلى حد أدنى من احترام الناس والمطعم ".

وقال آخرون : "شكراً لك أن هذا المطعم انتقل من 3 نجوم إلى 4.5 على Google".

كتب آخر: "حسنًا، الأمر أشبه بالدخول إلى المتاجر بملابس السباحة في الصيف، فهذا ممنوع".

"يحق لأي صاحب مطعم أن يقول أم لا ما إذا كان ملابس الزبائن صحيحًا أم لا ويحق له رفض الدخول".

وعلق شخص آخر قائلاً: "يعتبر هذا رفضًا للبيع وهو محظور بموجب القانون".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصد على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

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