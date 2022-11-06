الامارات | مطعم «رودستر داينر» تجربة طعام تخاطب الحواس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح مطعم «رودستر داينر» اللبناني فرعه الأوّل في الإمارات وتحديداً في دبي هيلز مول. وسيكتشف الزوار تجربة طعام شهيّة تخاطب الحواس! ولأنّ رسالة «رودستر» هي المأكولات اللذيذة، فسيصبح الوجهة المفضّلة لدى عشّاق الطعام!

ويُقدّم «رودستر داينر» تجربة طعام كاجوال حيث يُمكن للأصدقاء والعائلة التلاقي والتلذّذ معًا بالأطباق المفضّلة لديهم وسط أجواء مريحة وبعيدة عن التكلّف تحت شعار «تشاركوا الحبّ».

تبدأ التجربة المميّزة مع تشكيلة ولا ألذّ من المقبلات مثل جوانح الدجاج أو شرائح الدجاج المقرمشة مع صلصلة الباربكيو أو البافالو، إلى جانب أصابع الموزاريللا المقرمشة مع تغميسة شهية. وإذا غلبتكم الحيرة، وهذا من المتوقّع جداً في «رودستر»، فيُمكنكم طلب طبق «سوبر سامبلر» الذي يشمل تشكيلة من المقبّلات!

لا تفوّتوا البرغر والسندويشات الشهية، مثل برغر دينر مايت المحضّرة من لحم بقر أنجوس 100%، وبرغر الدجاج المقرمش «دوبل كرانش»، وسندويش الأفوكادو والقريدس والتشيلي، وسندويش الفيلي ستيك.

طبعاً لا تكتمل القائمة من دون التاكوس والبيتزا والسلطات. والختام مسك مع أطيب الحلويات مثل «تشيزكيز صنداي إكسبلوجن»، و«ماربلد ماد باي»، و«براوني تمبتايشن».