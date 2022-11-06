الامارات | أحمد السقا يكشف عن مواهب أخرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الممثل المصري أحمد السقا، لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، عن مواهب أخرى غير التمثيل، خلال حلوله ضيفاً على المعرض، أول من أمس، إذ أمتع الحضور بجزء من قصيدة من تأليفه.

وقال: «إنه يشارك في مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان المقبل بعنوان (الجبل)». وعن مسلسل «الاختيار»، أكد أن مشاركته في العمل تعدّ تشريفاً لسيرته الذاتية. وفاجأ الجمهور بقراءة شعر من تأليفه، ومنه: «صباح الخير يا شمس.. مساء الخير يا أمس.. يا سلام عليك يا بكره.. لو تبتدي بهدوء.. وتنتهي بالهمس».