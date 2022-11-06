الامارات | «ميليا ديزرت بالم» يعيد إحياء عادات الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منتجع «ميليا ديزرت بالم» دبي، أحد أعضاء ميليا كوليكشن، النقاب عن برانش جديد أيام السبت في مطعم «رير» الذي يقدّم الطعام المطهي على شواية من خشب السنديان في المنتجع.

استقى مطعم «رير» الإلهام من عادات الأرجنتين في تحضير الأطباق المشوية، والاستمتاع بتجربة الطعام في الهواء الطلق، ناهيك عن الشغف الشديد برياضة البولو، لتقديم برانش باربكيو جديد على التراس الفسيح المطلّ على ملعب البولو الرئيس من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة عصراً.

وسيكون الضيوف على موعد مع تشكيلة واسعة من السلطات الشهية، واللحوم المشوية، والأسماك والخضار، كلها مطهية على شواية أسادو الشهيرة، إلى جانب قائمة لا تقاوَم من الحلويات.

ويقدّم المطعم لضيوفه لدى وصولهم مشروب ميموزا بداية لتجربة ما بعد الظهر الراقية، ثمّ يقودهم إلى طاولاتهم حيث تنتظرهم تشكيلة من الخبز المحضّر على الطريقة المنزلية، والإمبانادا بلحم البقر والدجاج، بالإضافة إلى طبق فوندو أرجنتيني مع الجبن الساخن الذائب ليغمسوا الخبز فيه.

وسيرغب الضيوف في تذوق التشكيلة الواسعة من السلطات الموسمية، بدءاً من مزيج الإجاص والأفوكادو الحلو والكريمي وصولاً إلى مزيج التين الطازج والفاصولياء الخضراء الحلو/المالح. وسيستمعون أيضاً بالبطيخ المنعش مع جبن الفيتا الكريمي، أو سلطة الكابريزي مع جبن بوكونتشيني والطماطم الكرزية الحلوة مع صلصة البيستو أو سلطة سيزر المقرمشة، ناهيك عن خيارات أخرى شهية.