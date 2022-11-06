الامارات | دبي.. وألوانها الزاهية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. وألوانها الزاهية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخور ومن ورائه معالم المدينة التي تزهو في كل ساعات نهارها وليلها.. دبي التي تكتسي ألواناً جميلة ساحرة تجعلها دوماً صالحة لإثارة الدهشة والتساؤل: هل هذه الصورة حقيقية؟ في مدينة تعتز بأنها حولت ما كان يعتقده البعض أحلاماً مستحيلة إلى واقع متحقق.. هنا على الأرض.. أرض دبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App