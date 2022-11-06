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الامارات | دبي.. وألوانها الزاهية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخور ومن ورائه معالم المدينة التي تزهو في كل ساعات نهارها وليلها.. دبي التي تكتسي ألواناً جميلة ساحرة تجعلها دوماً صالحة لإثارة الدهشة والتساؤل: هل هذه الصورة حقيقية؟ في مدينة تعتز بأنها حولت ما كان يعتقده البعض أحلاماً مستحيلة إلى واقع متحقق.. هنا على الأرض.. أرض دبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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