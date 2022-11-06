الامارات | دبي.. وألوانها الزاهية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخور ومن ورائه معالم المدينة التي تزهو في كل ساعات نهارها وليلها.. دبي التي تكتسي ألواناً جميلة ساحرة تجعلها دوماً صالحة لإثارة الدهشة والتساؤل: هل هذه الصورة حقيقية؟ في مدينة تعتز بأنها حولت ما كان يعتقده البعض أحلاماً مستحيلة إلى واقع متحقق.. هنا على الأرض.. أرض دبي.