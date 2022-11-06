الامارات | ساعتان من الضحك في «شقة لندن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 41 بالمسرحية الفكاهية «شقة لندن»، وهي من بطولة الفنانين طارق العلي وإلهام الفضالة وجمعة علي. وعلى مدار ساعتين، تناقش «شقة لندن» العديد من القضايا الاجتماعية، التي تلامس الواقع الخليجي، وتحكي عن ثلاث أسر عربية تلتقي في الفصل الأول من المسرحية بأحد المطاعم في مدينة لندن، لأخذ قسط من الراحة بعيداً عن أشغالهم والتزاماتهم الأسرية. فيما تتمحور الحبكة الرئيسة حول معاناة بطل العرض طارق العلي في العثور على شقة مناسبة للإيجار، وسط العاصمة البريطانية المزدحمة بالسياح، قبل أن تنتقل القصة إلى الفصل الثاني من العرض، والذي يشهد سلسلة من المواقف الفكاهية بين الشخصيات بعد اضطرارهم إلى السكن معاً في شقة واحدة.

وعبّر طارق العلي عن سعادته بدعوته للمرة الأولى لتقديم عرض في الشارقة، بجانب المشاركة في أول عرض مسرحي للكبار، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقال: «الشارقة اليوم من المحطات الثقافية المهمة في العالم العربي، ووجهة جميلة خصوصاً في المسرح».

بينما قالت إلهام الفضالة: «إن المشاركات المسرحية خارج الكويت تحمّلنا مسؤولية لكوننا نرفع اسم دولتنا وفنها، لأننا دائماً نريد تقديم الفن الخليجي بصورة أفضل».

من جانبه، أعرب مدير مسرح كلباء الممثل الإماراتي، جمعة علي، عن سعادته بحالة الانسجام التي تبدت على خشبة المسرح، في مشاركة هي الأولى لفنان إماراتي في عمل مسرحي كويتي. وقدم عرض «شقة لندن» على مدار ثلاثة أيام، شهد خلالها الجمهور استعراضاً تميز بقدرة الممثلين على الارتجال، ما أحدث طوال أيام عرضه حالة متكررة من الضحك والتفاعل المرح مع الحضور.