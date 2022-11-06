الامارات | «بلاك فلامنغو» يستحضر أجواء ميامي إلى قلب دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت مجموعة «7 مانجمنت» الرائدة في مجال الضيافة مفهوماً محلياً جديداً، إذ يقع مطعم «بلاك فلامنغو» في منتجع راديسون بيتش، نخلة جميرا ويستحضر أجواء ميامي وجزر الكاريبي.

ويقدّم «بلاك فلامنجو» مأكولات وأجواء موسيقية نابضة بالحياة مستوحاة من الدول اللاتينية وجزر الكاريبي. وتشمل قائمة المأكولات والمشروبات نكهات لذيذة من وحي الجزر العديدة في الكاريبي وأميركا الشمالية والجنوبية.

على غرار جميع الوجهات المميّزة التابعة لمجموعة 7 مانجمنت، ستطغى أروع الأجواء الموسيقية على مطعم «بلاك فلامنجو»، تجمع بين الإيقاع الإفريقي والريغاتون والموسيقى اللاتينية والهيب-هوب والآر أند بي، من مختلف الحقب الزمنية.

أمّا الديكور، فمستوحى من ميامي، وستغازل الألوان والنقشات والمفروشات حواسكم الخمس، حتّى إنّ السقف نفسه عبارة عن لوحة فنية من الورود! يشمل المطعم قاعة داخلية رائعة وتراساً لا يقلّ جمالاً.