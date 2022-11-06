الامارات | «المدن الكبرى» في لاتفيا: لا ألعاب نارية في استقبال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ضوء الوضع الراهن وأزمة الطاقة، أعربت المدن الكبرى في لاتفيا عن رغبتها في عدم تنظيم احتفالات العام الجديد بألعاب نارية.

واتفق عمد المدن الكبرى في لاتفيا على هذا الأمر خلال محادثات غير رسمية، حسبما قال رئيس رابطة المدن الكبرى فيكتورز فالاينيس لوكالة أنباء «ليتا» اللاتفية، أول من أمس. وأشار إلى أنه إذا قررت أي مدينة عكس ذلك فلن يتم منعها.

وأضاف أن العديد من الأشخاص يستمتعون بالألعاب النارية مع مطلع العام، إلا أنه مراعاة للعديد من لاجئي الحرب القادمين إلى لاتفيا من أوكرانيا، والذين ربما يشعرون بعدم الراحة بسبب الأصوات القوية، يتعين إلغاء الألعاب النارية هذا العام. وأضاف فالاينيس أنه يتعين على البلديات أيضاً أن تراعي أزمة الطاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير التكاليف.