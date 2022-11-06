الامارات | بيع كلمات أغنية بخط نويل جالاجر بـ 53 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت قطعة ورق تحمل كلمات أغنية «واندرفول» بخط يد نويل جالاجر، نجم فرقة أواسيس البريطانية، بـ46 ألفاً و875 جنيهاً إسترلينياً (53 ألفاً و225 دولاراً) في المزاد، بعد عرضها للبيع أول من أمس.

ويعتقد أن الصفحة التي كتبت عليها الأغنية بالقلم الرصاص كانت لمساعدة جالاجر خلال بروفات الفرقة. ويجري بيع 1500 قطعة من بينها 500 قطعة موسيقية خلال مزاد شركة «بروبستور».

وأسس جالاجر وشقيقه ليام فرقة أواسيس عام 1991، إلا أنهما دخلا في نزاع منذ تفكك الفرقة عام 2009.

كما عرض جيتار جالاجر الذي يرجع لعام 1962، وبيع بـ56 ألفاً و250 جنيهاً إسترلينياً.

وبدأ مزاد «بروبستور» الذي ينظم في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) في لندن الخميس الماضي، ويختتم اليوم.