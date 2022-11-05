أخلاقنا الجميلة.. 5 فتيات يوزعن وجبات الحمام والدجاج «ببلاش» في الدقهلية: «الخير بيزيد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل محافظة الدقهلية، عاشت شيماء الإمام، صاحبة الـ22 عامًا، ونمى معها حب التطوع والخير، فلم يستهويها منذ وأن كانت في الـ15 من عمرها شراء المستحضرات التي تهم الفتيات، أو التنزه بقدر ما حاولت جمع مصروفها الشخصي للاستفادة به في الخير.

مجموعة أصدقاء من 5 فتيات، تترأسهن شيماء الإمام، الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، لا يستهدفن سوى إطعام الأسر الأكثر احتياجًا، في مشروع خيري قمن به منذ 5 سنوات مضت، وهن في عُمر الـ15 عاما.

نقدم أحسن جودة وأفضل أكل

حمام محشي، وقطع الدجاج، واللحوم، مع الأرز والخضروات وأصناف متعددة من المكرونة، وجبات مجانية بدأت الفتيات في تحضيرها وتقديمها على مدار الخمس سنوات الماضية، مستندين على مصروفهن الشخصي، وتبرعات أهل المحافظة، حتى بدأ الأمر يكبر شيئًا فشيئًا، قبل أن يتحول لمطبخ خيري كبير: «نقدم أحسن وأجود الأكلات، كأنه لأهل بيتنا، من زمان واحنا كدة ولما كبرنا والفلوس اتوفرت بقى العدد أكبر، والجودة كمان أحسن».

طلعت 30 ألف وجبة في رمضان

50 وجبة في اليوم، وفقًا لحديث «شيماء» لـ «هُن» تقدمها للأسر المحتاجة، وما يقرب لـ300 وجبة أسبوعيًا في الكثير من الأحيان: «في رمضان الشغل بيكون مكثف أكتر، بنقدم 1000 وجبة في اليوم، بما يعادل 30 ألف طوال الشهر، وكمان وقت الكورونا قدمنا وجبات صحية كتيرة، ووصل عدد الذبائح لـ 15 عجل، بفضل المساعدات والتبرعات من أهل البلد».

وعن تطور مطبخ الفتاة الخيري، فالعمل به تطوعًا بحسب حديثها، بخلاف الطُهاة: «الفريق في مطبخنا أبشر، 20 شخصا، والشيفات بيتقاضوا بالفعل رواتب من التبرعات والمساعدات من الأهالي».

وعن الأموال الشخصية التي تضعها كاملة في مشروعها الخيري: «ربنا بيفتح علينا وبيزيد ويبارك، الموضوع صدقة وبوفق في دراستي ورزقي، والحمد لله الموضوع بقى مساعدات كمان لتسديد ديون وتجهيز عرائس وتنظيم معارض للأدوات المدرسية كمان».