بعد إعلان إسلامها.. عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر تنشر صورا من أمام الكعبة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر ساعات طويلة على إعلان عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر اعتناقها الإسلام، إلا وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بواحدة من أفضل وأسعد لحظات حياتها، حسبما وصفت خلال أدائها مناسك العمرة.

ونشرت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر، العديد من الصور خلال تواجدها بالحرم الشريف، وهي تلمس كسوة الكعبة الشريفة وتؤدي الصلاة، والعديد من اللقطات.

وارتدت مارين الحيمر، عباءة سمراء فضفاضة مع حجاب أسود تقليدي، مُعلقة: «هذه اللحظات تمثل أسعد يوم في حياتي، لا توجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن شدة السعادة والعواطف التي نشهدها في هذه اللحظة بالذات، رحلة روحية أتمنى أن تستمر في الارتقاء وتوجيهي إن شاء الله، لا أعرف كيف أشكركم على دعمكم الثمين ولطفكم، شكرا جزيلا لكم جميعا».

إعلان مارين الحيمر للإسلام

وكانت الفرنسية مارين الحيمر أعلنت اعتناقها الإسلام، مؤخرًا عبر مقطع فيديو على «إنستجرام» إذ ظهرت وهي تنطق الشهادتين بأحد مساجد فرنسا، موضحة أنها دخلت الإسلام منذ عدة أشهر.

وقالت «مارين»: «هناك طرقًا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله»، لافتة إلى أن الكثير من الناس على دراية بدخولها الإسلام منذ عدة أشهر، إلا أن البعض لم يعرف، وكثيرًا ما كانوا يوجهون لها أسئلة حول تلك الخطوة، ما دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، وتوثيق لحظة نطقها للشهادتين بالمسجد.

من هي مارين الحيمر؟

- عارضة أزياء فرنسية، ولدت في مدينة بوردو في فرنسا.

- تعيش مارين الحيمر بين باريس ودبي.

- تبلغ من العمر 28 عاما. ‏

- ترجع أصول مارين من والدها إلى المغرب ومصر، بينما والدتها فرنسية.

- لها شقيقة توأم تُدعى أوشين الحيمر.

- تعمل في مجال الموضة وعروض الأزياء.

- تعرضت للعنف الأسري، على يد زوجها السابق جوليان جيرادو عام 2020.

- بدأ رواد «تويتر»، يتداولون أنباء ارتباط أشرف بن شرقي ومارين الحيمر، منذ أكثر من عامين.