موجودة في 70٪ من منتجات الشامبو.. تحذير من مادة كيميائية مسببة للسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تحتوي العديد من منتجات الشعر التي تُباع في المتاجر وعبر الإنترنت على مركب سائل سام، ينبعث منه رائحة تشبه رائحة البنزين.

وتم ربط التعرض المنتظم لهذه المادة الكيميائية بتطور مضاعفات خطيرة مثل اللوكيميا وتلف الأعصاب.

قد تحتوي نسبة مذهلة تبلغ 70 % من الشامبو الجاف الذي يبيعه تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مستويات يمكن اكتشافها من المواد الكيميائية المسببة للسرطان، وفقا لموقع " express".

وظهرت النتائج من سلسلة من الاختبارات المعملية التي أجريت على عينة عشوائية من 148 منتجًا بخاخًا من 34 علامة تجارية تم بيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأرسل المختبر المستقل فاليشور التماسًا للمواطنين إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وصف فيه العثور على مستويات من البنزين تزيد بمقدار 10 أضعاف عن جزأين في المليون (PPM) – حد إدارة الغذاء والدواء للأدوية.

وسلطت الهيئة في التماسها الضوء على الحاجة الملحة لتشديد حدود البنزين في المنتجات التجارية.

كما حثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب سحب جميع دفعات الشامبو الجاف المتأثرة المحددة في الدراسة.

وثبت باستمرار أن المادة الكيميائية السائلة عديمة اللون، الموجودة في دخان السجائر والبنزين والمواد اللاصقة، تسبب السرطان.

وتم تصنيفها حاليًا على أنها مذيب من الفئة 1 من قبل إدارة الأغذية والعقاقير، ولا ينبغي استخدامها في تصنيع أي مادة دوائية بسبب سميتها غير المقبولة.

وفقًا لموقع" Drug Watch "العديد من الوكالات الفيدرالية تدرج هذه المادة الكيميائية كسبب معروف للسرطان.

وتشير الدراسات إلى أن التعرض للبنزين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى 40 %.

وأكدت الدراسات باستمرار أنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للمادة الكيميائية، وحتى التعرض المنخفض يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الدم.

وبعد دخول مجرى الدم، تبين أن البنزين يسبب تغيرات كروموسومية في خلايا نخاع العظام في الدراسات المعملية، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

ويفسر هذا الروابط القوية للمواد الكيميائية بسرطان الدم، وقد تصاب الرئتان أيضًا بعقيدات سرطانية إذا انتشر المرض، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

وقال ديفيد لايت، الرئيس التنفيذي لشركة فاليشور، في بيان: "يجب أن يكون اكتشاف مستويات عالية من البنزين في الشامبو الجاف مصدر قلق كبير حيث من المحتمل أن يتم استخدام هذه المنتجات في الداخل، حيث قد يستمر البنزين ويتم استنشاقه لفترات طويلة من زمن".

وتابع: "إن وجود هذه المادة المسرطنة البشرية المعروفة في منتجات الشامبو الجاف التي تستخدم بانتظام في الداخل وبكميات كبيرة يجعل هذا الاكتشاف مقلقًا بشكل خاص".

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