لإثبات حبها بعد تعرضها للخيانة.. فتاة شوهت وجهها بطريقة ستدهشك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

أثارت فتاة على موقع تيك توك جدلا واسعًا بين متابعيها، حيث نشرت صورًا لها بعدما رسمت وجه حبيبها كوشم على وجهها، بالرغم من خيانته لها.

قال الفتاة التي تدعى نرالي على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، أنها اعتقدت بأنها بدأت في أن تمتلك أسرة مثالية، حيث قامت هي وحبيبها بشراء منزل جديد، وأنجبت طفلًا منه منذ أسبوع، وشعرت بأن كل شيء قد يبدو رائعًا، ولكنها اكتشفت خيانته لها حتى عندما كانت في المخاض، وذلك وفقًا لما ذكره صحيفة ميرور البريطانية.

ولكنها قامت بعمل وشم على وجهها بالرغم من خيانته، ما جعل المتابعين في حالة دهشة، ومن جانبه ذكر حبيبها الذي يدعى لاورا، بأنه لا يعرف ما الذي حدث معها، حيث أنها اكتشفت خيانته بعد انجابها، وأخبرها بأنه لن يكرر هذا الأمر مرة أخرى، ولكن باءت محاولاته بالفشل لأنها لا ترغب في أن تكون معه.

ونشرت نرالي فيديو لها على موقع "يوتيوب"، وأشارت أنها لم تقوم بعمل الوشم من أجل حبيبها، وذلك عكس ما ذكرته على فيديوهات أخرى تم نشرها في موقع " تيك توك" حيث أوضحت رغبتها في أن يعود إليها ليصبحوا عائلة مرة أخرى.

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