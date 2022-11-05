تظهر في فمك.. احذر هذه العلامة تشير إلى الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يستمر مرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة ما يؤدي إلى ارتفاعه فجأة.

ومع ذلك، فإن هناك علامة تحذيرية خطيرة تظهر في فمك، وفق ما أورد موقع " express".

وغالبًا ما يتم تصنيف أعراض مرض السكري على أنها عامة، مما يترك المرضى غير مدركين لوجود خطأ ما.

ومع ذلك، فإن أحد الأعراض الأولية لمرض السكري الأكثر شيوعًا التي تستهدف العديد من الأشخاص هي "العطش المفرط".

وبالرغم من أن الجميع يشعرون بالعطش في أوقات مختلفة خلال النهار، تم تحديد العطش المفرط كأحد أعراض مرض السكري.

بالإضافة إلى إن تناول الماء الكافي يوميًا (عدة أكواب) مهم جدًا لأن الماء ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات.

ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان أقوى من المعتاد واستمر حتى بعد أن تشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك ليس جيدًا.

ومن أحد الأسباب الرئيسية هو أن العطش غالبًا ما يكون مصحوبًا إما بجفاف مؤقت أو طويل في الفم.

علاوة على ذلك، لا يمكن منع العطش المفرط عن طريق تناول الكثير من السوائل لأن هذه العلامة "مستمرة وغير مفسرة".

كما أن مرضى السكري سيلاحظون أيضًا أنهم يخرجون أكثر من خمسة لترات من البول يوميًا.

لذا إذا واجهت هذه العلامات التحذيرية التي تشير إلى العطش الشديد، فمن المهم أن استشارة الطبيب فورا.

وعلى غرار أعراض مرض السكري الأخرى، يحدث العطش بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وعندما تكون مصابًا بمرض السكري غير المعالج، تضطر كليتيك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص السكر الزائد في الدم، وبالتالي يتم إفراز الجلوكوز الزائد في البول، وسحب السوائل من أنسجتك، ما يجعلك مصابًا بالجفاف.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المشكلات الصحية الأخرى، التي تتراوح من الإسهال إلى تعفن الدم، يمكن أن تحفز أيضًا على ظهور هذه العلامة.

ولحسن الحظ، يعد العطاش من أكثر الأعراض "شيوعًا" لمرض السكري ولكنه ليس العلامة التحذيرية الوحيدة.

وتشمل القائمة الكاملة لأعراض مرض السكري ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد.

التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

حكة حول أعضائك التناسلية.

الرؤية المشوشة.

لذلك يجب عليك استشارة الطبيب فورا إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض الرئيسية.

يتطور داء السكري من النوع 1 بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام، ويمكن للعديد من الأشخاص المصابين بالنوع 2 أن يمضوا سنوات دون أن يدركوا أنهم مصابون بهذه الحالة.

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