احترس.. علامة على الساق تكشف مبكراً ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى تحفيز أول علامة ملحوظة لارتفاع الكوليسترول في الدم.

ويُعرف ارتفاع الكوليسترول بـ "القاتل الصامت"، وهو يُنذر بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب دون ظهور العديد من العلامات التحذيرية.

بمجرد وجود الكثير من الكوليسترول في الدم، يبدأ بالتراكم في الشرايين، ويمكن أن تشير إحدى العلامات التحذيرية في ساقيك إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، وفقًا لموقع "express".

ويساعد انقباض الأوعية الدموية في ظهور أول علامة ملحوظة، وهي "تشنجات الساق".

وأن كل هذه العمليات هي حالة طبية شائعة تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي (PAD) .

قد يكون العرض الأول لاعتلال الشرايين المحيطية هو"تشنجات الساق"، وهي تقلصًا عضليًا لا إراديًا مفاجئًا أو حركة متشنجة مؤلمة للغاية.

بصرف النظر عن تشنجات الساق، يمكن أن يظهر مرض الشرايين المحيطية أيضًا مع ألم الساق، المعروف باسم "العرج المتقطع"،

وقد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بألم أو خدر أو تنميل أو ثٌقل الساقين.

ومع ذلك، فإن هذا الألم لا يقتصر فقط في هذه المنطقة من الجسم، لأنه يمكن أيضًا أن ينتقل إلى الأرداف أو الفخذين.

يمكن أن يكون الألم شديدًا بما يكفي للحد من قدرتك على المشاركة في الأنشطة التي تستمتع بها، مثل لعبة الجولف أو المشي مع الآخرين.

كما يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية أيضًا في ظهور علامات تحذيرية أخرى، بما في ذلك:

ألم شديد في القدمين وأصابع قدميك، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاء.

برودة القدمين.

احمرار أو تغير لون البشرة.

تقرحات أصابع القدم التي لا تلتئم.

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