في شهر التوعية بـ سرطان البروستاتا.. مشروبات سحرية احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين البشر، ويحدث عندما تتحول خلايا البروستاتا في ذكر الإنسان، وهي غدة صغيرة تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، إلى خلايا سرطانية.

وبالتزامن مع نوفمبر شهر التوعية بسرطان البروستاتا، نستعرض قائمة بالمشروبات التي يمكن أن تخلصك من التهابات البروستاتا، وفقا لموقع WEBMED.

- عصير الطماطم

يحتوي هذا المشروب على كمية عالية من الليكوبين، الذي يحسن من صحة البروستاتا ويقلل من فرص الإصابة بالتهاب بها وأيضا سرطان البروستاتا.

- الفواكه الحمضية

كالبرتقال، والليمون واليوسفي، فجميعها غنية بـ"فيتامين سي"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وثبت أنه يقلل من احتمالية فرص الإصابة بسرطان البروستاتا أو التعرض لأي التهاب ناتج عنها.

- الشاي الأخضر

يحمي هذا المشروب من الإصابة بتضخم البروستاتا، ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الشاي الأخضر يقلل من حدة التعرض للإصابة بالتهاب وسرطان البروستاتا، لأن تناوله يعمل علي زيادة تدفق البول وانخفاض الالتهاب.

- الكركديه

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد يساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة ونمو خلايا سرطان البروستاتا.

العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا

تغير في نمط التبول

ألم في منطقة الحوض

ألم أثناء التبول

متى يجب زيارة الطبيب

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه، عندما ترى العلامات التالية، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك:

دم في البول أو السائل المنوي

ظهور مفاجئ لضعف الانتصاب

ألم دائم في الحوض

مشكلة التبول المستمر

شعور بالحرقان أثناء التبول

ألم أثناء القذف

صعوبة في بدء التبول

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