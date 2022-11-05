طريقة عمل مشروب التفاح الساخن «هوت سيدر».. مناسب طوال الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع استقبال فصل الشتاء، وبدء انخفاض درجات حرارة الطقس، يبدأ الكثير في البحث عن المشروبات الساخنة المميزة، التي تعمل على التدفئة فضلًا عن مذاقها المختلف، وفوائدها الصحية.

ويعد الهوت سيدر، أو مشروب التفاح الساخن، من المشروبات الشتوية المميزة، والتي يلجأ لها الكثير للاستفادة من مذاقها، ومن فوائد التفاح الصحية أيضًا.

طريقة عمل مشروب التفاح الساخن «هوت سيدر»

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل مشروب التفاح الساخن «هوت سيدر»، في المنزل بدلًا من تناوله بالمطاعم والكافيهات بأسعار مرتفعة، فيمكنك تحضيره بأسرع وقت وأقل تكلفة.

طريقة عمل مشروب التفاح الساخن «هوت سيدر»

- المقادير:

- ‏لتر عصير تفاح أو حسب الحاجة.

- صوص الكراميل.

- ينسون نجمة.

- عيدان قرفة.

- 3 تفاحات.

طريقة عمل مشروب التفاح الساخن «هوت سيدر»

- في البداية قطعي التفاح إلى مكعبات، وضعيه في كوب التقديم.

- ضيفي للتفاح القرفة والينسون.

- ضعي المكونات السابقة، مع عصير التفاح على النار، واتركيه حتى الغليان.

- ارفعي الوعاء بعد الغليان من على النار، ثم ضيفي له صوص الكراميل.

- قلبي المكونات حتى الخلط.

- ضعي في النهاية رشة قرفة أو أعواد القرنفل، واستمتعي بمذاق رائع لعصير التفاح الساخن في الشتاء.

أفضل 10 مشروبات شتوية ساخنة

ومع استقبال فصل الشتاء، يمكنك معرفة أفضل 10 مشروبات شتوية ساخنة لتحضيرها في المنزل بسهولة، وتقدميها لأسرتك في فصل الشتاء بحسب موقع «health shot».

- ‏مشروب التفاح الساخن.

- مشروب السحلب.

- مشروب القرفة باللبن.

- مشروب المُغات.

- مشروب البليلة.

- مشروب اللاتية النباتي.

- مشروب الحلبة.

- مشروب الزنجبيل بالليمون.

- مشروب الشمر والينسون.