ابعدي عن المانيكير المقشر.. نصائح سهلة تجعل طلاء أظافرك يدوم لفترة أطول

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحصول على أظافر بطلاء مُقشر من الأمور التي تؤرق الفتيات، إذ يفسد مظهر اليدين تمامًا، حتى لو تجنبت غسل يديك لمجرد أن تجعلي طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول، فلن يبقى طويلاً، لذلك إليك بعض النصائح التجميلية لجعل طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول.

نصائح سهلة لجعل طلاء أظافرك يدوم لفترة أطول

وقدم موقع «BOLDSKY» الهندي، والمعني بالصحة والجمال، عدة نصائح سهلة لجعل طلاء أظافرك يدوم لفترة أطول، جاءت على النحو التالي:

نصائح لجعل طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول

- اغسلي دائمًا أظافرك ونظفيها قبل وضع لون الأظافر.

- انقعي أظافرك في الماء والصابون وأزيلي الجلد الميت والجلد حول الأظافر.

- لف زجاجة الطلاء لا ترجها، فقد يؤدي هز زجاجة التلميع إلى إدخال فقاعات هواء في اللون، ما يؤدي إلى تكوّن رقائق.

- قومي بتقليم وتشكيل الأظافر وفقًا لذلك ثم اشطفيها بالماء النظيف.

- جففيها بمنشفة ناعمة وضعي المرطب.

- دع الأظافر تجف لمدة 10 دقائق.

- ضعي طبقة أساسية رقيقة على أظافرك لجعل طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول.

- ضعي طبقة رقيقة وغطّي الأظافر بالمقوي حتى الأطراف، إذ يحمي طلاء الأظافر ويجعله يدوم طويلاً.

- اتركي المقوي يجف على أظافرك، وبعد أن تجف الطبقة الرقيقة، ضعي طبقة واحدة من لون طلاء الأظافر واتركيها تجف.

- أحد نصائح الجمال للحفاظ على طلاء الأظافر لعدة أيام هو تطبيق من طبقتين إلى ثلاث طبقات (بناءً على المتطلبات ولون الظل).

- دع طلاء الأظافر يجف في الهواء.

- ضع طبقة علوية على طلاء الأظافر، هذا يحمي طلاء الأظافر ويجعله يدوم لفترة أطول.

- يمكنك أيضًا استخدام طبقة علوية لامعة لإضافة توهج مختلف لطلاء أظافرك.

- إذا كنت في عجلة من أمرك، انقع يديك في ماء بارد لمدة 5 دقائق بعد وضع طلاء الأظافر.

- يساعد استخدام كريم اليد مرتين يوميًا في الحفاظ على رطوبة يديك، كما أنه يحافظ على ترطيب البشرة بحيث لا توجد مشكلة في تجفيف بشرتك أو طلاء أظافرك.

- إذا كنت ممن يتعين عليك القيام بالأعمال المنزلية يوميًا، فتأكد من ارتداء قفازات مطاطية لحماية أظافرك.

- استخدام زيت الأظافر مرة واحدة على الأقل يوميًا.