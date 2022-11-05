كيف تفرقين بين الحنة الأصلية والمغشوشة؟.. 12 علامة تساعدك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحنة مكون طبيعي يستخدم لرسم الأشكال والرسومات على اليد والقدم للزينة، وتتميز بأنها ذات لون أخضر وتضاف الألوان لها حسب الحاجة، ولها رائحة مميزة.

وتتعدد أنواع الحنة منها الأصلي والمغشوش، وتتزايد التساؤلات حول الفرق بينهما، لذلك يقدم «هن»، في السطور التالية العلامات المختلفة.

هند زويد، خبيرة التجميل المتخصصة في رسم الحنة قالت لـ«هن»، إن العديد من الشركات تنتج الحنة لاستخدامها في فن الرسم على الجسم، وكثيرًا ما يجرى بيعها في عبوات تحتوي على مواد كيميائية إضافية للتلاعب بالألوان بدلًا من استخدام الزيوت الأساسية الأصلية والألوان الطبيعية، ويضاف بدائل أرخص لتعزيز اللون، لذلك يجب أن تعرفي كيف تفرقين بين الحنة الأصلية والمغشوشة.

كيف تفرقين بين الحنة الأصلية والمغشوشة

1- الحنة الأصلية تستورد من الهند وفي مصر أقرب مكان لاستيرادها هو محافظة أسوان.

2- الحنة الأصلية الطازجة يكون لها رائحة طيبة نفاذة تفوح منها.

3- الحنة الأصلية تكون عبارة عن بودرة فقط.

4- تكون الحنة الأصلية في زجاجة واحدة فقط ولا يوجد معها زجاجة إضافية أو زجاجة للأكسجين.

5- الحنة الأصلية تكون خالية من ظهور أي شوائب أو تكتل.

6- الحنة الأصلية ذات ملمس ناعم على عكس الحنة المغشوشة.

7- تستطيعي رسم الحنة الأصلية بأي شيء مثل القرطاس أو باستخدام يديكي أو بخلة الأسنان، على عكس الحنة المغشوشة لا تُرسم إلا بخلة أسنان لما بها من تكتلات.

8- الحنة الأصلية تكون لها قوام وليست سائلة مثل الحنة المغشوشة.

‏9- عند وضع الحنة الأصلية على اليد تظل كما هي ولا تتحرك في أية اتجاة.

10- تعطي الحنة الأصلية اللون كما هو في العبوة فلا تعطي لونًا فاتح أو لون غير لونها الأصلي والأساسي لها في العبوة.

11- عندما تضعي الحنة الأصلية لا تشعرين بأي ألم ولا بأي لدغة.

12- لا تسبب الحنة الأصلية الحساسية ولا تؤثر على الجسم.

نصائح عند رسم الحنة في صالونات التجميل

وأضافت «هند» أنه إذا كنتِ ترسمين الحنة في صالونات تجميل للنساء، يجب أن تنظري إلى يد من ترسم لكِ الحنة، لأن غالبًا ما ترسم لنفسها وإذا لم يكن الأمر كذلك فانظري إلى أصابعها إذ لا يزال لديها بقع من الحنة بنفس اللون الذي ترسم به فهي أصلية، لأن الحنة الأصلية لا يتغير لونها عند الغسل بالماء لأول مرة.