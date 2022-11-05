الامارات | الشارقة تستعرض وجهاتها وفعالياتها السياحية بـ "سوق السفر العالمي" 2022 بلندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك "هيئة الإنماء التجاري والسياحي" بالشارقة في معرض "سوق السفر العالمي" 2022 أكبر وأهم معرض سياحي يجمع قادة قطاع السفر والطيران والفنادق وصُنّاع السياحة من مختلف دول العالم و الذي يقام خلال الفترة من7 إلى 9 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن .

يأتي ذلك في إطار مسعى الهيئة للترويج للإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة والتي تجمع تحت مظلتها 17 جهة من القطاعين الحكومي والخاص لعرض أبرز مشاريع الإمارة في مختلف القطاعات السياحية الترفيهية والبيئية والتراثية والثقافية والرياضية والضيافة.

ولهذا الغرض تخصص "سياحة الشارقة" جناحاً لتسليط الضوء على مستجدات القطاع السياحي من المشاريع التنموية الجديدة والمنتجات السياحية النوعية والخدمات وتجارب الإقامة الفندقية المتاحة للزوار والسياح في مختلف أنحاء إمارة الشارقة وعرض المزايا السياحية المميزة لأبرز الوجهات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الإمارة في خطوة لاستقطاب الزوار والسياح المحتملين في السوق الأوروبي وإبراز الفرص السياحية التي يمتلكها روّاد الصناعة السياحية في الشارقة إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والفرص والرؤى المستقبلية حول توجهات السياحة الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع السفر والضيافة والطيران وإدارة الوجهات وتشغيل المنشآت الفندقية لأبرز المدن والعواصم السياحية في العالم.

يضم جناح الهيئة في سوق السفر العالمي بلندن كلاً من "هيئة البيئة والمحميات الطبيعية" و"هيئة مطار الشارقة الدولي" و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق) و"مؤسسة الشارقة للفنون" و"مركز اكسبو الشارقة" و"معهد الشارقة للتراث" و"مجلس الشارقة الرياضي" و"نادي السيارات القديمة" و"وكالة مطار الشارقة للسفريات" إلى جانب عدد من الفنادق و المنتجعات السياحية في الإمارة .

و قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي" بالشارقة : " تعكس مشاركتنا مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في المعرض نجاح الإمارة في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية بفضل المزايا والتجارب السياحية النوعية والمتكاملة التي توفرها للزوار والسائحين بمختلف اهتماماتهم وأذواقهم .. ويعد تواجدنا سنوياً في سوق السفر العالمي في لندن أحد أكبر وأهم المنصات الدولية في قطاعات السياحة والسفر والطيران فرصةً مثاليةً للترويج لإمارة الشارقة واستعراض مشاريعها التنموية والسياحية الجديدة في السوق الأوروبي بهدف ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف المدفع :" تأتي مشاركة إمارة الشارقة في هذا المعرض لتعزيز دور القطاع السياحي بوصفه داعما حيويا للاقتصاد الوطني في ظل تعاون مؤسسات الإمارة وهيئاتها باختلاف قطاعاتها ومجالاتها لتقديم أرقى منتجات وخدمات السياحة التراثية والبيئية والترفيهية في العديد من الوجهات الشاطئية والجبلية والصحراوية وهو ما يدعونا إلى تسليط الضوء على مقومات هذا القطاع في إمارة الشارقة وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في تنمية قطاع السياحة سعياً منا لتطوير منتجنا السياحي الحالي بما يتواكب مع متغيرات القطاع ومتطلبات السائح وذلك من خلال تقديم تجربة سياحية أصيلة واستثنائية لزوار وسياح الإمارة .