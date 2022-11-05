بتوصية من الملك تشارلز.. مصممة الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في قمة المناخ

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ بدايتها في عالم الموضة والأزياء تحرص مصممة الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني، على صناعة الأزياء الصديقة للبيئة، ويرجع ذلك لكونها متخصصة بيئية في منتجات الموضة، لذلك كانت على قائمة المدعوين في قمة المناخ COP27 المقامة في مدينة شرم الشيخ.

ستيلا من المصممات التي كانت الملكة الراحلة تحبهم، وكرمتها في حياتها لذلك كانت أولى المدعوين لقصر باكنجهام ضمن الأشخاص الذين يمثلون بريطانيا في القمة المنتظرة.

ترحيب الملك تشارلز بمصممة الأزياء ستيلا مكارتني

بعد دعوتها لحضور حفل الـ200 شخص المشاركين في قمة المناخ في قصر باكنجهام، استقبل الملك تشارلز المصممة البريطانية والمتخصصة البيئية ستيلا مكارتني، وهي ابنة المغني وعضو فرقة البيتلز الشهيرة بول مكارتني، رحب بها وآخرين منهم سيدة اليخوت إلين باتريشيا ماك آرثر التي تعمل مؤسستها على معالجة تغير المناخ، كما أنها أول امرأة بحارة دارت بيختها وحيدة حول العالم، في ذلك الحفل.

قال رئيس الوزراء ريتشي سوناك:« لقد عمل جلالة الملك على حلول عملية لتغير المناخ والتنوع البيولوجي لمدة 50 عامًا، قبل وقت طويل من Cop1 ناهيك عن Cop27، إذا لم نتحرك اليوم، سنخاطر بترك ميراث يائس أكثر من أي وقت مضى لأطفالنا غدًا» تأكيدًا على أهمية جضور الجميع للقمة الـ27 في شرم الشيخ.

معلومات عن مصممة الأزياء ستيلا مكارتني

طلب الملك تشارلزالثالث من مصممة الأزياء المتخصصة في شئون البيئة ستيلا مكارتني الحضور لحفل قصر باكنجهام وتوصيته لها بالذهاب لقمة المناخ «Cop27»، لذلك يعرض «هن» في السطور التالية أهم المعلومات عنها:

‏- ولدت«ستيلا» في 13 سبتمبر عام 1971، وهي مصممة أزياء واختصاصية بيئية في مجال صناعة الموضة.

- عام 2013 حصلت على وسام شرفي من الملكة اليزابيث مؤخرا لإنجازاتها في مجال الموضة والأزياء.

- ستيلا مكارتني من أولى العلامات التي امتنعت عن استخدام جلود وفراء الحيوانات، مع الحرص على إدارة الدار بطريقة حديثة، وأحدث أعمالها مجموعة نظّارات صديقة بالبيئة بالتعاون مع فريق عمل Kering Eyewear الذي يصنّع بتقنيات حديثة وباستخدام مواد مستدامة، كالأسيتات الحيوي المصنوعة من ألياف لب الخشب.

- تخرجت من سنترال سانت مارتينز في عام 1995، وأصبحت معروفة على الفور بخياطة الملابس النسائية الرائعة.

- بحلول عام 1997، عينت مديرة إبداعية لـ «Chloe» في باريس، وتسببت في نجاح الدار على الجانب النقدي والتجاري.