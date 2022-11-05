أولياء أمور مصر يطلق مبادرة «ابدأ بنفسك» لتغيير العادات الضارة بالبيئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أطلق ائتلاف أولياء أمور مصر، برئاسة داليا الحزاوي، مبادرة جديدة للائتلاف تحمل اسم «ابدأ بنفسك وأنقذ بيئتك»، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ Cop27 التي ستقام في مدينة شرم الشيخ من يوم 6 نوفمبر حتى 18.

وأشارت «الحزاوي» إلى أنه في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، تم إطلاق تلك المبادرة لتشجيع أولياء الأمور على الاهتمام بمراعاة البيئة في كل الأنشطة التي يقومون بها وتغيير العادات الضارة بالبيئة، فلا يجب أن يستهين كل منهم في قدراته على إحداث تغيير للأفضل للبيئة.

ونوهت إلى أن الجروب سوف يقوم بتفعيل المبادرة من خلال نشر نصائح للمساهمة في الحد من تلوث البيئة.

انطلاق قمة المناخ Cop27

وتنطلق غدا بشرم الشيخ قمة المناخ في دورتها الـ27 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

وتستمر أعمال المؤتمر خلال الفترة من الأحد 6 نوفمبر حتى 18 من نفس الشهر، إذ تركز المناقشات على إنقاذ كوكب الأرض من تغيرات المناخ.

وتأتي القمة وسط تداعيات الأزمات العالمية وتصاعد الخلافات السياسية بين عدد من القوى الفاعلة على الساحة الدولية، لكنها تشكل بارقة أمل على صعيد تعبئة العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، والوصول إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وعلى رأسها: «الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات والأزمات الغذائية والصحية والهجرة غير الشرعية وغرق عدد من المناطق الساحلية جراء ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات».