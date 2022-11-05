انتقم منه بشكل وحشي.. رجل يضرب ديك.. لن تصدق رد فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، لرجل يقترب من ديك كان يتجول خارج الحظيرة، ويحاول ضربه بالعصا.

في الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يقترب من الديك بعصا ويحاول ضربه.

لكن، اندهش الرجل من رد فعل الديك، حيث غضب وهاجمه بشدة، وفقًا لما ورد في موقع "india".

ومن ثم هرب وهو يصرخ، حتى كاد أن يسقط من فوق التل، حيث عُلق على شجرة بينما كان يهاجمه الديك.

وعلق رواد السوشيال ميديا على الفيديو، قائلين إن الرجل تلقى جزاء سريع، لمحاولته إيذاء حيوان عاجز.

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