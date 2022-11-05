مشهد صادم.. مقتل عريس أمام عروسته في حفل زفافهما - اعرف الحكاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادثة مأساوية، قُتل عريس بعدة رصاصات أمام عروسته في المكسيك بعد لحظات فقط من عقد قرانهما، عن طريق الخطأ وسط حروب عصابات الكارتل المستمرة في المدينة.

قُتل ماركو أنطونيو، 32 سنة، وهو يعمل كمهندس تكنولوجيا المعلومات، أثناء سيره متجهًا مع زوجته في طريقه إلى سيارة حفل زفافهما، بعد مراسم أقيمت في كنيسة نيوسترا سينورا دي لا كانديلاريا في كابوركا، بالمكسيك.

ووفقًا لصحيفة "metro"، ظهرت زوجته بشكل مأساوي في ثوبها الملطخ بالدماء.

ونُقل العريس إلى المستشفى بعد إطلاق النار، لكنه توفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شقيقة أنطونيو التي تُدعي "ميشيل أدريانا" أُصيبت برصاصة في ظهرها، لكنها خرجت من المستشفى في نفس اليوم.

وأكد المسؤولون أن أنطونيو توفي جراء "هجوم مباشر" بسلاح ناري وأن وفاته قد تكون "خطأ".

وتتقاتل العصابة حاليًا مع شبكة لوس سالازار بشأن عمليات تهريب المخدرات.

وتشير التحقيقات إلى أن الهجوم على ماركو كان موجهاً نحو شخص آخر كان يتزوج في نفس الوقت في مدينة مجاورة أخرى.

وقد أُطلقت النيران على عريس آخر في حفل زفافه في مدينة قريبة في نفس الليلة.

وتشتهر مدينة كاربوكا المكسيكية بتواجد المنظمة الإجرامية كابوركا كارتل، والذي يمتلكها زعيم المخدرات، رافائيل كارو كوينتيرو.

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